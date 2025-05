Conflicto entre el Gobierno y el Hospital Garrahan: “La situación es totalmente crítica”

La enfermera Teresa Alfaro, delegada de ATE en el Hospital Garrahan, detalló en Canal E la difícil situación que atraviesan los trabajadores del hospital pediátrico y denunció la falta de voluntad política para destrabar el conflicto.

Teresa Alfaro comentó: “Yo soy Alfaro Teresa, trabajo en el Hospital Garrahan como enfermera desde el año 1988 y la situación es totalmente crítica”. Y denunció: “Están dando una conferencia de prensa a los residentes donde ayer fueron citados en el ministerio pero no ofrecieron nada, porque ellos dicen que el dinero está pero está mal distribuido, pero ahí está que nosotros no somos contadores”.

Se exige transparencia al Gobierno

En ese sentido, reclamó transparencia: “Acá hay gente puesta en forma política de este Gobierno para que administre ese dinero. Deberían pedirle que rindan cuenta a ellos y no a nosotros, a nosotros nos tienen que dar lo que realmente corresponde, que es un sueldo igual a la canasta familiar”.

Alfaro advirtió sobre la falta de cobertura médica en el hospital: “Este fin de semana el hospital, a partir desde que ellos siguen de paro indefinido, no va a haber médicos en la sala, y los residentes y los médicos de planta, ahora este fin de semana va a ser tierra de nadie porque ellos no van, ellos no van a estar ahí, no van a cumplir porque ya lo dijeron”.

El colapso del Hospital Garrahan

Por otro lado, señaló el colapso de la demanda: “Es mucha la demanda, los giro de camas son cuando un paciente se va de alta, inmediatamente ya hay que limpiarla porque ya hay dos o tres esperando”.

Sobre la propuesta del Ministerio de Salud de suspender el paro 48 horas, la enfermera dijo: “No, en el Ministerio, como les repito, lo único que le dijeron es eso, que el dinero está y eso es mentira, es una falacia, el dinero no está, porque si no ya lo hubieran dado”.

También criticó la falta de respuesta concreta: “Nos cerraron una paritaria del 1%. La ministra Bullrich dice que hay que esperar. No, cuando llega una boleta hay que pagar, cuando uno tiene una guardia uno tiene que ir”.