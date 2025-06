Cristina Kirchner "chorra" o Justicia sospechada

La condena a Cristina Fernández de Kirchner vuelve a abrir una grieta en la sociedad. Un país dividido entre quienes creen que la expresidenta es inocente y todo es un conjuro para proscribirla y los que creen que la ahora condenada y presa, la “chorra “ o la que se “robo un PBI -como les gusta a muchos calificarla es la culpable de lo peor que lo pasó a la Argentina en lo últimos 20 años.

La crisis de representatividad es tan enorme que el país está dividido entre quienes no le creen a Cristina Fernández de Kirchner y en los que tampoco le creen a la Justicia.

En un país normal –no es el caso de la Argentina- su población debería estar dividida entre quienes creen en la Justicia o quienes creen en la inocencia del acusado. Pero no. En este país donde “verás que todo es mentira” nada es como lo que parece.

Veamos. En el fallo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner la Corte Suprema de Justicia dio por probada el direccionamiento de la obra pública. Una de las pruebas más contundentes fue cuando el fiscal federal Diego Luciani mostró en sus alegatos los mensajes de whatsapp del ex secretario de Obras Públicas José López que probaron que hubo reuniones que el entonces funcionario mantuvo con Cristina Kichner para coordinar el pago de todas las obras que se le debían al empresario Lázaro Báez. "Plan limpiar todo” fue el título que eligió el fiscal para mostrar la prueba. Se trataba de una serie de mensajes que fueron encontrados en el celular Iphone que se le secuestró a López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con los bolsos con nueve millones de dólares y por lo que está condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.



El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi afirmó en su momento: “Solo hay cuatro o cinco mensajes que aluden a Cristina Kirchner. “Cualquiera sabe que si uno busca cuatro mensajes y busca construir una historia va a fracasar. Ella no aparece en ningún mensaje a ninguna de las personas. Son solo circunstancias de que van a ver a la señora, que me reúno, que no me reúno. Y en el punto más cercano es un mensaje de López con el secretario. Y tener una reunión de un secretario de estado con una presidente es algo rutinario””, dijo la defensa. ¿A quién creerle?

La Justicia sospechada

Cuando se analiza el derrotero de los fiscales y los jueces que intervinieron en la causa contra Cristina Kirchner comienzan entonces a surgir las dudas sobre la imparcialidad de una Justicia sometida a los poderes de turno.



Repasemos: el fiscal Diego Luciani, junto a Rodrigo Giménez Uriburu el presidente del Tribunal que acusó a Cristina Kirchner, y el camarista Mariano Llorens, jugaban al fútbol en la quinta personal del presidente Mauricio Macri.



El expresidente designó a Javier Iguacel como director de Vialidad Nacional, quien denunció a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. El juez Julián Ercolini tomó la denuncia de una causa en la que Cristina había sido sobreseída.

Cuando el fallo fue apelado, Casación, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, ratificaron la condena. Ellos también jugaban en la quinta de Macri.



Para finalizar la sospecha, los magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz aceptaron ser designados por decreto cuando Mauricio Macri pasó por arriba del Congreso para nombrarlos.

Para los que están del lado de Cristina esta condena es una intimidación, un disciplinamiento político y "se la condena por algo que no existió, que no está probado y de lo que no tuvo nada que ver", según dijo Axel Kicillof el único gobernador que estuvo al lado de Cristina cuando se dio a conocer el fallo.



Una expresidenta presa, condenada a 6 años de prisión que tiene pendiente tres causas más que pueden complicar aún más su futuro personal porque el político parecería estar definido. Y una Justicia sospechada, ineficiente, a la que se le suma una enorme falta de confianza sobre la imparcialidad de los jueces.