Cristina Kirchner donó objetos personales para que veteranos lleven a Malvinas, y mandó un mensaje: "Vamos a volver"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este jueves un mensaje en sus redes sociales donde contó que entregó objetos personales a un grupo de veteranos del CECIM La Plata (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas) que viajaron recientemente a las Islas Malvinas.

"Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas. Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos", escribió en su cuenta de X. Y agregó: "Malvinas: vamos a volver"

Malvinas: ¿de qué hablamos?

Junto al posteo, la presidenta del PJ compartió un video del encuentro en el que se la ve entregando un rosario y fotografías con Néstor Kirchner a los veteranos.

“Ustedes son los creadores de la conciencia malvinera en un momento histórico”, expresó uno de los excombatientes al pedirle una foto de ella junto a Néstor. Luego, le consultaron qué mensaje quería dejarle a la gente, Cristina Fernández de Kirchner respondió: “Vamos a volver”.

Los objetos fueron llevados por los ex combatientes en su viaje a las islas, donde los depositaron en homenaje a los caídos en la guerra de 1982.

LT