En CABA, para ser de clase media una familia debe tener ingresos por encima de los $ 235 mil

La DGEyC porteña reveló que en un hogar de una familia tipo deben ingresar $235.188 para ser considerados de clase media. Esta cifra evidencia un aumento respecto de los índices de octubre del 5,7%. En tanto, para completar una Canasta Básica Alimentaria y no ser considerado indigente una familia tipo debe percibir por encima de $ 83.373,63.

Este sistema de canastas de consumo se ocupa de medir la capacidad de acceso de los hogares de CABA para cubrir un conjunto de bienes y servicios compatible con el estándar de vida de la población de la Ciudad. Un dato para tener en cuenta es que cuando el informe menciona a una “familia tipo” se refiere a una pareja de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos de 9 y 6 años.

El informe no contempla si la familia tipo paga alquiler o hipoteca

Además, este estudio identifica a los sectores más desprotegidos de la sociedad en términos de situaciones de indigencia y de pobreza. Los resultados están divididos en seis los estratos sociales: indigencia, pobres, vulnerables, sector medio frágil, clase media y sector acomodado.

Dime cuánto ganas por mes y te diré qué eres

En situación de indigencia son todos aquellos que no alcanzan los $83.373,63

En situación de pobreza perciben ingresos entre $83.373,64 y $152.962,95

Sector vulnerable quienes ganan entre $152.962,96 y $188.150,54

Sector medio frágil, aquellos que cobran entre $188.150,55 y $235.188,18

Clase media oscila entre $235.188,19 y los $752.602,19

El sector acomodado pertenece a quienes perciben un ingreso mensual superior a los $752.602,2

Problemas de pareja

Según las valorizaciones de las Canastas Alimentaria y Total del Sistema de Canastas de Consumo de hogar seleccionadas una pareja que oscilan los 25 años y no tienen resuelta la vivienda deben ganar $102.663 para no ser pobres. Y más de $50.571 para no ser considerados indigentes.