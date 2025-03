¿Cuánto falta para que reivindiquen a Jorge Rafael Videla?

La batalla cultural que emprendieron los libertarios al amparo de la estabilidad económica les da la sensación que pueden llevarse todo por delante

Ahora es el turno de la política de derechos humanos implementada hace 49 años, que sufre un embate a puro hashtag, comandada por "Las Fuerzas del Cielo" a las que les opone la movilización popular que en el Día de la Memoria de este 24 de marzo 2025 volvió a decir "no pasarán" con una marcha multitudinaria.

Sin embargo, en estos tiempos que corren la gente en la calle (como sucedió el 17 de octubre de 1945 o el 19 y 20 de diciembre de 2001) no inquieta al Gobierno que se sumó dos victorias contra las movilizaciones por el prepuesto Universitario y la del veto a los haberes jubilatorios. En todo caso, estas multitudinarias convocatorias pueden tomarse como una manera de generar conciencia sobre temas sensibles para una sociedad cuya única preocupación –por el momento- pareciera ser la inflación. Mientras los números estén en aparente control, el resto importa poco.

Y en esta guerra entre "marchas y hashtag", el Gobierno de Javier Milei salió en las redes sociales a mostrar el impacto que tuvieron las medidas anunciadas durante el Día de la Memoria. En ese contexto, uno de los voceros del Presidente publicó una comparación sobre la cantidad de reproducciones que tuvo el video en el que se volvió a negar la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última Dictadura: planteó que según sus cálculos fueron como 143 puntos de rating televisivos. La estimación fue replicada por Javier Milei en su cuenta de X.

Pero volvamos a la batalla cultural por los derechos humanos. A la reivindicación de la dictadura y de los crímenes de lesa humanidad que enarbola Victoria Villarruel ("pienso en quienes cumplieron órdenes con convicción de que sus actos eran en defensa de la Patria", dijo en un comunicado avalando los secuestros, las torturas, las desapariciones, el robo de bebés y arrojar detenidos vivos al mar desde aviones de la Armada al mar), se le sumó el video oficial del Gobierno protagonizado por Agustín Laje quien desconoce las 323 sentencias (de causas de lesa humanidad) que dijeron que no hubo una guerra, sino un plan de exterminio planificado por los militares y ejecutado por militares policías y civiles. ¿Cuánto falta para que reivindiquen a Jorge Rafael Videla?

En forma intencionada, el discurso negacionista libertario oculta que la cúpula de Montoneros fue juzgada y condenada durante los juicios históricos que impulsó Raúl Alfonsín y que fueron indultados por Carlos Menem.

Lo mismo sucedió con Enrique Gorriarán Merlo, enjuiciado y condenado por el ataque a La Tablada y luego beneficiado con un indulto por Eduardo Duhalde. Y el resto de los que participaron de la lucha armada en los 70 están muertos, enterrados en fosas comunes o desaparecidos por una dictadura que eligió el secuestro y el asesinato por encima de la Justicia.

El 24 de marzo escribió en PERFIL, Juan Degregorio hijo de Oscar "El Sordo" Degregorio un comandante Montonero secuestrado y asesinado en la ESMA: "Tampoco me interesa defender a quienes posiblemente cometieron crímenes (no me toca a mí hacerlo) pero sí estoy dispuesto a gritar, cada vez que pueda, que esa no era la forma de resolverlo, si había un problema grave, lo más justo era que fuese la Justicia quien lo resolviera. En cambio, lo que se hizo es simplemente perversión y maldad. Nada me hubiese gustado más que visitar a mi papá en la cárcel, en lugar de un parque frente al río con una foto en la mano".

El caso Viola

La orden que dio Javier Milei de desclasificar los documentos de la dictadura militar del período 1976-1983 no es nada más ni nada menos que instalar la idea de que los crímenes de las organizaciones guerrilleras fueron de lesa humanidad. Pero los crímenes de lesa humanidad, por definición, son ataques sistemáticos a la población, no casos particulares, y no son tipificados por presidentes.

La desclasificación de los archivos de la Dictadura la firmó en 2010 Cristina Fernández de Kirchner y 2015 dispuso que las víctimas sobrevivientes, sus familiares en el caso de desaparecidos y organismos de DDHH pudieran también acceder a información de la SIDE. En 2021 se encontraron 250.000 fichas en microfilm.

El aberrante asesinato del capitán Humberto Viola y su hija de 3 años en 1974 perpetrado por el ERP, estuvo a cargo del santiagueño Hugo Irurzun, quien fuera acompañado por Francisco Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Núñez, Miguel Vivanco y el sueco-chileno Svante Grände.

Sin embargo, el caso de Viola y su familia tuvo sentencia: Paz, Emperador, Vivanco, Carrizo y Núñez fueron condenados a reclusión perpetua. Svante Grande e Izurzun cayeron en distintos enfrentamientos armados, pero los otros cinco estuvieron detenidos hasta que entre 1987 y 1989 comenzaron a salir en libertad (Vivanco murió en 1980). En 1989, el entonces presidente Carlos Menem firmó los indultos a excomandantes de la última dictadura y a jefes de guerrillas para lograr la "pacificación y la reconciliación nacional." “El mejor presidente de la historia” para Javier Milei.

