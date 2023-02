San Remo 2023: Blanco destrozó la escenografía enojado por el sonido

El cantante italiano Blanco de 19 años fue el ganador de la edición anterior del festival de San Remo y por eso fue el representante de ese país en Eurovision 2022, pero esta vez la escena fue otra. El joven comenzó a patear la escenografía cada vez con más furia hasta dejar todo roto porque algo fallaba en el sonido.

Todo ocurrió cuando comenzó a interpretar su canción "L’Isola delle Rose", como no podía escucharse se enojó y comenzó a destrozar toda la decoración del escenario, desatando los abucheos del público.

En un principio Blanco manifestó con gestos al equipo que tenía problemas con el sonido, sin embargo, no logró que lo solucionaran. Cuando se dio cuenta de que no le resolverían el problema comenzaron los destrozos. Los músicos, por su parte, no dejaron de tocar en ningún momento.

Cuando terminó el tema, Amadeus, presentador del festival, se acercó al cantante para saber qué había pasado. "Tenía problemas en el retorno y decidí disfrutarlo de todos modos. A veces, no tienes que seguir el guion", sostuvo el joven. Lejos de calmar los ánimos, los silbidos contra el cantante fueron cada vez más sonoros. "Puedo entender que no les haya gustado el espectáculo, pero si Blanco quiere volver a los escenarios, lo hará", aseguró el presentador.

Blanco pidió disculpas

Este miércoles Blanco expresó que lamentaba lo ocurrido en el teatro Ariston. "Pido disculpas a la ciudad de las flores", escribió el cantante en Instagram junto a la fotografía de una sentida nota escrita de su puño y letra.



"Y aquí, justo aquí, donde me han enseñado a correr, he caído", dice su poema en el que reconoce que no “es perfecto” y que quiere mucho a Ariston.

Poema completo:

Caen las flores, Ariston

Se despedazan las flores, Ariston

Cae el telón, Ariston

Te he hecho llorar

Como a mi madre, Ariston

Me has visto frágil como un niño...

Y aquí, justo aquí, donde

Me han enseñado a correr,

He caído...

Me he roto la cara y lloro, Ariston

Y después...

Río, río, río, río, río, río y grito

Porque no soy perfecto como me querías

Pero finalmente soy yo mismo.

Te quiero mucho, Ariston

Con todas mis ganas,

Blanco.

RB/fl