Día del Empleado Público: ¿es feriado el 27 de junio en Argentina?

El Día del Trabajador del Estado en Argentina se celebra el 27 de junio. Sin embargo, el Gobierno anunció este miércoles que se derogará el Día del Empleado Público, lo que no otorga asueto para este jueves a los trabajadores de la administración pública nacional.

Previo al reciente anuncio presidencial, los empleados públicos solían tener el 27 de junio como día no laborable. Sin embargo, a partir de 2025, no presentarse a trabajar no será una opción, por lo que el próximo viernes 27 los trabajadores estatales deben asistir a sus empleos.

Adorni anuncio el decreto que deroga el Día del Empleado Público

Día del Empleado Público: ¿por qué se celebraba el 27 de junio en Argentina?

En 1978, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159 vinculadas al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de los trabajadores del Estado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primer convenio se vio ratificado en 1987 con la sanción de la ley 24.185, que reguló las negociaciones colectivas entre la administración pública y sus empleados. En 2013, y por iniciativa de Trabajadores del Estado (ATE), el Congreso Nacional aprobó el 27 de junio como Día del Trabajador del Estado.

La celebración establecía una jornada de descanso para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

El Sindicato de Sanidad consiguió un importante acuerdo salarial, pero no sería homologado por el Gobierno: el motivo

Para quiénes aplicaba el feriado

El feriado del 27 de junio aplicaba para todos los trabajadores del Estado. La medida no sólo regía para aquellos que trabajan en dependencia nacionales, sino que también en las Provincias y en los Municipios.

“Las provincias y municipios de toda la República a instaurar el 27 de junio como día de descanso en las respectivas administraciones públicas, con los efectos dispuestos en el artículo 2º de la presente”, dice el artículo 3 de la Ley 26.876, derogada por un decreto presidencial este miércoles.

BGD/ML