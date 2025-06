El Sindicato de Sanidad consiguió un importante acuerdo salarial, pero no sería homologado por el Gobierno: el motivo

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) logró este miércoles 25 de junio un incremento salarial superior a la pauta oficial del 1% mensual, al conseguir un aumento del 4,5% para mayo-junio-julio, que se dividirá en tres partes de 1,5% cada una, más tres sumas fijas de 25.000, 40.000 y 60.000 pesos.

El convenio fue firmado en una reunión del sindicato que encabeza Héctor Daer con las cámaras que representan a los hospitales, sanatorios y clínicas, cuya oferta original era un incremento del 1% mensual, respetando el límite salarial impuesto por el Gobierno.

Como protesta frente a esa actitud, FATSA había comenzado una serie de medida de fuerza. “Vamos a resistir para que no nos perjudiquen, para no perder y para que no nos bajen los salarios”, expresó el dirigente sindical la semana pasada, para luego cuestionar “la irresponsabilidad de los empresarios que se niegan a recomponer los salarios del sector asistencial. Con trabajadores mal pagos no hay sistema de salud que funcione”.

Si la Secretaría de Trabajo se negara a homologar este acuerdo porque rompe el techo salarial del 1% que intenta imponer el gobierno, habría un acuerdo, por parte de los empresarios, de pagarle igual el incremento a sus empleados..

La batalla por las paritarias

Durante las últimas semanas, gremios muy poderosos lograron paritarias con porcentajes que respetaron la pauta del 1% mensual impuesta por el gobierno, pero varios que superaron ese número todavía no fueron homologados. Por ejemplo, el Sindicato de Camioneros, de Hugo Moyano, consiguió un incremento del 3% en tres cuotas del 1% para los meses de junio, julio y agosto, más una suma fija de 45.000 pesos que se pagará este mes, y un abono de 18.500 pesos por trabajador como contribución de las empresas a la obra social.

En la Secretaría de Trabajo también se habían mostrado muy felices por el acuerdo logrado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, encabezado Marcelo Rucci, donde, por un lado, para la paritaria del período abril 2024-marzo 2025, se estableció un incremento total del 4,3% que se aplicará sobre los sueldos de enero, febrero y marzo de 2025, lo que significa una pauta menor a la inflación calculada para ese trimestre, al dividirse en aumentos del 1,8% para enero, 1,5% para febrero y 1% para marzo. También incluye un aumento del 12% para todo un año (abril 2025-marzo 2026), dividido en cuotas trimestrales del 3%.

“Este aumento se calculará íntegramente sobre la base salarial del mes de abril de 2025, lo que implica que, en términos acumulados, el incremento mensual promedio será inferior al 1%”, detalló el Ministerio de Capital Humano.

Por su parte, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), consiguió un incremento acumulativo del 3,2% para los meses de mayo y junio, en dos cuotas del 1,2% para mayo, con un retroactivo del 1% para abril, y el 1% para junio, más dos sumas fijas no remunerativas que estarían entre los 35.000 y los 40.000 pesos. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó este convenio el 3 de este mes en su disposición 1273.

Cavalieri se pone firme y dice que los empleados de Comercio cobrarán la paritaria acordada

Sin embargo, todavía no fue homologada la última paritaria conseguida por Armando Cavalieri, referente de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), quien firmó un acuerdo del 5,4% trimestral (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que fue cuestionado por el Ministerio de Economía.

Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (OUM) logró un 7,6% de aumento para el período abril-agosto dividido en cinco partes (3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1% en julio y 1% en agosto), más cinco sumas fijas (30.000 pesos para abril y 25.000 los otros cuatro meses). Esta paritaria tampoco fue homologada todavía.