El firme pedido del campo a Javier Milei para que elimine las retenciones: "Honre su palabra"

Ante el vencimiento de la rebaja de retenciones para las exportaciones de granos gruesos el próximo 30 de junio, entidades del campo volvieron a reclamar al Gobierno la eliminación del impuesto.

Desde el 1 de julio los derechos de exportación pasarán de 26% al 33% para la soja y el maíz, del 9,5% al 12% para el sorgo y del 5,5% al 7% para el girasol.

En un comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), manifestó su “preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos, en un contexto productivo extremadamente adverso”.

Retenciones en el campo: “Uno de cada cuatro camiones que se envía al puerto queda en manos del Gobierno”

“El escenario actual -caracterizado por precios internacionales en baja, costos internos elevados y márgenes de rentabilidad mínimos o nulos- exige medidas urgentes y concretas”, añadió la entidad que forma parte de la Mesa de Enlace.

Por su parte Coninagro Córdoba sostuvo que “no se puede hablar de libertad si el sector agropecuario sigue siendo el único obligado a pagar por exportar, ni exigir competitividad global con impuestos internos que duplican o triplican los costos de producción”.

La entidad sostuvo que la situación es crítica, “especialmente para el más del 70% de la superficie sembrada en tierra alquiladas. La estructura de costos actual, sumada al atraso cambiario y la presión impositiva, hace que la producción no sea rentable”.

“Al Presidente, que invoca la libertad, se le pide que honre esa palabra para el sector más aportante al PBI”, señala la regionalm cordobesa de Coninagro.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) señaló que “sabemos que este gobierno no fue el que las implementó, pero también recordamos que el presidente Javier Milei calificó públicamente a los derechos de exportación como ‘un robo’, definición que compartimos plenamente y que alimentó la esperanza de una eliminación definitiva de estos tributos distorsivos”.

“Instamos al Gobierno Nacional a honrar los compromisos asumidos durante la campaña electoral, trazando con urgencia un camino claro hacia la eliminación total de los derechos de exportación, y fortaleciendo al agro como verdadero motor del desarrollo nacional que devolverá con mas producción e inversión, para tener un legítimo equilibrio fiscal, sin dependencia de los Dex”.

Desde la Sociedad Rural de Córdoba señalaron que “en 2023, el consenso era unánime: las retenciones son un robo. Hoy, lo que también queda claro es que fue el propio Gobierno nacional el que no cumplió su compromiso asumido ante la sociedad y ante el sector productivo, bajo el argumento de cargarnos con la responsabilidad de sostener las variables macroeconómicas del plan. Un argumento que no resulta válido, ya que dichas variables no se vieron afectadas entre enero y la actualidad.”

Puerta entreabierta del Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó entreabierta la posibilidad de extender las rebajas de retenciones a los cultivos de granos gruesos luego del 30 de junio, como sí se hizo con el trigo y la cebada.

“No hay ninguna determinación, en el caso de que la haya la vamos a comunicar”, señaló Adorni en su habitual conferencia de prensa. Hasta hace pocos días, tanto el presidente Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, negaban la posibilidad de extender la rebaja.

“Avisen al campo que si tienen que liquidar que lo hagan ahora porque en julio le vuelven las retenciones”, había declarado el presidente en abril.

