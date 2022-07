Dólares en Las Parejas: prohibieron el ingreso a los buscadores de dinero

El basural de Las Parejas donde se encontraron miles de dólares finalmente fue cercado por funcionarios de la municipalidad por orden del intendente del lugar, Horacio Compagnucci.

El misterio de los dólares en el predio de residuos santafesino continúa siendo escenario de conjeturas. A ciencia cierta, se desconoce cuánto dinero se encontró, qué cantidad de personas se favorecieron y aún más importante, de quién eran las divisas de la moneda norteamericana.

En un comunicado oficial, el municipio de Las Parejas informó que “queda terminantemente prohibido el ingreso de toda persona o vehículo particular” al basural que está ubicado en la continuación de la Avenida 17, 98 kilómetros al oeste de Rosario.

El intendente Compagnucci aseguró que el martes, luego de que la noticia se expandiera desde el predio de residuos a los medios nacionales.

"Esto sucedió en un predio que tenemos para la disposición final de los residuos. Es un lugar controlado, cercado, donde ingresan los camiones de la Municipalidad, algunos privados con volquetes y también particulares con cosas que descartan de sus casas", afirmó el mandatario local en FM La Redonda.

Compagnucci relató que el lunes se encontraron 8 mil dólares y que luego de que la noticia corriera, los distintos grupos que arribaron al lugar encontraron entre USD 25.000 y USD 50.000.

"Haciendo conjeturas, suponemos que una máquina, en su tarea de remoción de los residuos, pudo haber roto algún ropero o algo así donde estaba todo el dinero, y producto de esa rotura los billetes se dispersaron. Por eso fueron apareciendo de a poco. Lo que no podemos precisar es quien tiró ese mueble con el dinero, desde cuándo está en el lugar y la suma final. Lo cierto es que nadie ha reclamado nada hasta ahora, y si apareciera alguien no se le podría dar identidad al reclamo, porque no va a poder corroborarse ya", dijo el intendente.

El misterio de la carta que apareció en el basural

En medio de la búsqueda del tesoro que los habitantes perejenses llevaron adelante desde que se conoció el hecho, un empleado municipal encontró una carta que alimentó las especulaciones sobre el origen del dinero.

La carta fue escrita en 2009 y afirmaba que “una mujer vendió dos propiedades para ayudar a la Organización Mundial de la Salud”. Este manuscrito mencionó una exorbitante suma de dinero en la moneda extranjera, lo que aumentó la expectativa por encontrar aún más dólares.

GI/fl