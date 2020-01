El audio de un acusado del crimen de Villa Gesell: "La vida nos jugó una mala pasada"

“La vida nos jugó una mala pasada”, dice Lucas Pertossi, uno de los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, en un audio en el que relata sus sentimientos desde la cárcel.

El rugbier dice ser “responsable” del homicidio del joven, y aseguró que que cada uno de sus nueve amigos, detenidos con él, tendrá que hacerse cargo del rol que ocupó. “Yo soy… pero no lo digo todavía porque no está públicamente. Pero cuando lo sea me va a importar mucho, pero voy a levantar la cabeza en alto. No voy a estar agachado la cabeza”, dice Pertossi en el audio difundido este jueves.

“Me duele lo que pasó por arruinar una familia”, reconoce Pertossi, de 20 años. “Me hago cargo, soy responsable porque estuve. Y son mis amigos. No los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida”, se escucha. “Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. Lo que menos pienso es en eso. Ahora lo que pienso es ‘destruimos una familia’. Sería muy egoísta si pensara en mí”, finaliza.

Fernando, de 19 años, falleció por múltiples traumatismos tras el ataque de una decena de jóvenes en las afueras del boliche Le Brique, ubicado en la Avenida 3 y Calle 102. La pelea se originó en el interior del local pero los jóvenes fueron expulsados del lugar por personal de seguridad. En la salida, uno de los bandos comenzó a buscar al otro y encontró a uno de sus integrantes, Fernando, que estaba solo y lo comenzaron a golpear y darle fuertes patadas.

El fiscal de Dolores dijo que la intención de los rugbiers fue "darle muerte" a Fernando

Diez de los 10 detenidos oriundos de la ciudad de Zárate dos de ellos, Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), fueron imputados como "coautores" del homicidio. Los demás detenidos, implicados en la golpiza mortal, son Matías Benicelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Blas Sinalli (18) y Lucas Pertossi, autor del audio difundido.

Este jueves, dos de los detenidos por el crimen fueron reconocidos por los testigos del hecho durante la rueda de reconocimiento que se desarrolló en Villa Gesell, según indicaron los abogados de la querella, Fernando Burlando y Fabián Améndola. De acuerdo a lo informado, Máximo Thomsen, uno de los imputados como coautor del crimen, quedó aún más complicado ya que dos testigos reconocieron que fue quien él quién le pegó cuando Fernando estaba "arrodillado e inconsciente".

Apuntaron, además, que los testigos también reconocieron a Enzo Comelli como el que le pegó en primer lugar a Fernando, fue el que dio el primer golpe y realizaron una descripción con lujos de detalles de lo sucedido. Burlando, particularmente, en declaraciones a los medios, dijo que los rumores apuntan a que Ciro Pertossi fue quien le dio una patada en el suelo cuando estaba tirado.

