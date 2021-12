El elogio de Esmeralda Mitre a Aníbal Fernández: "Ojala hubiese alguien tan culto y señor en el PRO"

La hija del exdirector del diario La Nación, Esmeralda Mitre, elogió el domingo 12 de diciembre al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a quién calificó de "culto" y "señor" a la vez que insistió en que el PRO desearía tener a alguien como él.

En diálogo con C5N, Mitre remarcó con vehemencia: Yo conocí al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ojalá hubiera alguien tan culto y señor como él en el PRO, ellos (en referencia al PRO) son la mafia. No tienen nada que ver con el peronismo".

Tras caracterizar a Fernández, arremetió contra algunos de los principales referentes opositores. En primer lugar, aclaró: " (Mauricio) Macri no me interesa, no me interesa el PRO, no me interesa Horacio(Rodríguez) Larreta, no me interesa María Eugenia Vidal".

La hija de Bartolomé Luis Mitre, Esmeralda Mitre.

Haciendo hincapié en la actual diputada porteña y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, sentenció: "Vidal se es una ridícula, mala persona y maltratadora. Encima se hace la buenita, y después critican a los demás que son una mafia".

Luego llegó el turno del expresidente Mauricio Macri: "Es hijo de mafiosos y narcotraficantes. Todos conocíamos a Franco Macri. Ahora, este hombre se quiere hacer el buenito también pero siempre va a ser de la aristocracia. Es el lugar que en el que le tocó estar.".

En referencia al manejo del diario, denunció que "la política está metida en el manejo del diario". Insistió en que muchas de ellas son "personas más que trajo la gente del PRO, que habría traído Mauricio Macri" y que se trata de "empresarios muy importantes".

Cambiando el foco de la discusión, la hija de Bartolomé Luis Mitre y chozna de Bartolomé Mitre remarcó "no ser periodista" a la vez que abrió la posibilidad a incursionar en el mundo de la política. Asimismo, definió el bando en el que quisiera estar.

"Me gustaría hacer política, es mi vocación. Después no sé con quién... Estoy segura de que no lo haría con el PRO. me gustaría hacer política con el Frente para Todos. No tengo problema en decirlo", lanzó durante el programa Conflicto de Intereses.

A continuación, hizo una pequeña reseña de lo que significa el peronismo a sus ojos: "El peronismo no te suelta la mano, son agradecidos, tienen sentimiento. Lo viví en carne propia. Cristina (Fernández de Kirchner) tuvo un gesto enorme conmigo".

En los últimos tramos de la entrevista televisiva, Mitre aclaró: "No estoy diciendo que me llamen ahora, sino en en 10 año o en 15 años, pero si hoy hiciese política, estaría ahí. En el PRO, me miraban con cara de resentida porque no eran los dueños de La Nación".

JFG