El huracán 'Erin' llegó a categoría 5 y este domingo golpeará Puerto Rico e Islas Vírgenes

En apenas 24 horas el huracán 'Erin', el primero de esta temporada en el Océano Atlántico, ganó fuerza y alcanzó la temida categoria 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 252 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) reportó en su último boletín "se espera que el centro de Erin se desplace justo al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el domingo, y pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas el domingo por la noche y el lunes". La tormenta se encontraba este sábado a unos 257 kilómetros al noroeste de Anguila, en las Islas de Sotavento del norte, un área que incluye las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas.

"Erin es ahora un huracán de poder catastrófico de categoría 5", anunció el NHC el sábado, lo que se traduce en tormentas extremadamente peligrosas. El hecho de que Erin haya subdo tan rapidamente de categoría 1 a 5 se explica según los expertos en el calentamiento global.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La tormenta puede llegar a inundar las islas con hasta 15 centímetros de lluvia en zonas aisladas, según el NHC, que también alertó sobre posibles "inundaciones repentinas y urbanas de magnitud local, junto con deslizamientos de tierra o de lodo".

El oleaje generado por Erin afectará partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española -que agrupa a Haití y República Dominicana- y las Islas Turcas y Caicos desde la noche del sábado a la noche del domingo.

Las alertas de tormenta tropical seguían vigentes para Saint Martin, San Bartolomé, Saint Maarten y las islas Turcas y Caicos.

El lunes Erin golpeará Bahamas, Bermudas y puede llegar a alcanzar la costa este de Estados Unidos, con "corrientes de resaca todavía potencialmente mortales", según el NHC, pero creen que el huracán virará con dirección norte desde la noche del domingo y eso hará que se debilite a partir del lunes.

Meteorólogos manifestaron que confían en que se mantenga lejos de la línea costera de Estados Unidos, aunque aún puede causar un oleaje peligroso y erosiones en lugares como Carolina del Norte.

Se prevé que la temporada de huracanes del Atlántico, de junio a noviembre, sea más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas.

El año pasado, varias tormentas de gran magnitud sacudieron la región, incluyendo el huracán Helene, que dejó a su paso más de 200 muertos en el sureste de Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), encargada de la gestión del NHC, ha sufrido recortes presupuestarios y despidos como parte de los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de reducir considerablemente la burocracia federal, lo que ha generado temores de fallos en los pronósticos de tormentas.

El cambio climático, concretamente el aumento de la temperatura del mar causado por la quema de combustibles fósiles, ha aumentado tanto la posibilidad de desarrollo de tormentas más intensas como su intensificación más rápida, según los científicos.

AFP/HB