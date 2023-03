El Papa con Fontevecchia: Geopolítica

—Hemos pasado de un paradigma de globalización a uno de fragmentación en el plano geopolítico, en el cual las tensiones entre EE.UU. y la OTAN, China y Rusia ponen al mundo en vilo, sumado a que se ha incrementado el potencial de un conflicto nuclear. ¿Qué lectura hace del panorama geopolítico global? ¿Estamos en una virtual Tercera Guerra Mundial?

—Hace años que estoy diciendo: “estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos”. Siria hace trece años que está en guerra. Yemen, hace diez años o más que está en guerra. Los rohingya en Myanmar están gitaneando hace años. En África no hablemos. En Ruanda por ejemplo, en Goma en el norte del Congo. Hay guerra por todos lados. O sea, nunca se dejó de pelear desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. No se dejó de pelear hasta ahora. Estamos en un siglo de guerras, desde el 14 hasta hoy estamos en una guerra mundial. Puedo definir una guerra mundial a pedacitos, pero estamos en guerra mundial.

—La diferencia es que ésta de Rusia y Ucrania tuvo efectos verdaderamente mundiales, porque las que mencionó tienen efecto en el lugar que se producen, asistimos ahora por primera vez a una guerra local con efectos mundiales.

—Sí, tan globalmente sí. Aquellas tienen efecto en cuanto a que la industria de las armas la usaban. Y sí, es verdad y no sé hasta dónde llegará esto, pero ciertamente ya está todo el universo en guerra. Perdemos la memoria.

—El antídoto a una guerra mundial era la memoria de la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, el paso del tiempo hace que las nuevas generaciones pierdan noción de las consecuencias graves y la enseñanza que dejó la Segunda Guerra Mundial.

Jorge Fontevecchia con el Papa Francisco, en Ciudad del Vaticano.

—Hoy día la industria que más produce es la de las armas, nos guste o no nos guste. Una vez leí a un científico que decía que en un año que no se fabriquen armas, se acaba el hambre en el mundo. Por todos lados, la fabricación de armas es como la gran industria y después, cuando un imperio se siente débil, necesita una guerra para sobrevivir y una guerra también para vender sus armas y probar armas nuevas. Algunos me decían que esos drones que estaban por ahí volando sobre Ucrania, venían de Irán, están probando armas nuevas los iraníes. No sé si es verdad o no, pero la guerra sirve para probar las armas.