El reconocido analista político, Jorge Asís, sostuvo que condenar a Cristina Kirchner por la obra pública en Santa Cruz es “casi como condenar a Isabel Martínez por el cheque de la Cruzada de Solidaridad Justicialista”. A su vez, catalogó de "jefes políticos" a Cristina, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, y dijo que “el resto son paisaje”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En tu última nota dijiste que "fue un error entregar a Cristina Kirchner", porque cuando se abren las puertas del infierno se abren para todos. ¿Te imaginás que puede haber otro expresidente que siga el mismo camino? ¿Hacías referencia a Mauricio Macri?

No, me refiero a todos y en general. Vos sabés que hay demasiados que tuvieron una extraordinaria capacidad de ahorro. Yo no hago periodismo patrullero y tampoco me especializo en indagar sobre la evolución económica de muchos cuadros políticos. Pero, me parece que es un error de la política entregar a un Presidente de la República designado democráticamente. Es para discutir, pero yo estoy a favor de la indemnidad de los presidentes.

He visitado a Menem, en la Quinta de Gostanian, cuando estaba detenido y, sinceramente, ver a un presidente preso o que se celebre la condena de un presidente me parece un acto triste, sobre todo en una política donde hay tantos que no pueden justificar ni siquiera el blanco. Todos saben y conocen la contabilidad y los secretos espirituales de todos y con una cierta hipocresía se calla, lo que pasa es que no podes ser tan selectivo.

Para mí, condenar a Cristina por la obra pública en Santa Cruz, es casi condenar a Isabel Martínez por el cheque de la Cruzada de Solidaridad Justicialista.

Sobre todo cuando abunda tanta justicia tarifada y tantos muchachos que no tienen posibilidades de justificar todo lo que tienen, y aprovechan espacios televisivos para mostrar una pureza de la que carecen.

La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva. En esto puede tener razón Milei cuando condena globalmente a la casta. Yo no la condeno porque no tomo la política como un espacio moral. La política es una pugna de intereses, y cuando hay intereses hay movimiento de capitales, y cuando se mueven capitales, como dice un amigo mío, al hacer gárgaras siempre algo se traga.

Hoy sale un artículo titulado “Los jefes ordenan las escuderías”, que es lo que tienen que hacer los grandes que son dos hoy.

El hecho de que las escuderías están desordenadas, ¿es un síntoma de que los jefes están frágiles? ¿Hay dos jefes tan claros?

Sí, estoy escribiendo una miniserie que se llama “Son cuatro el resto es paisaje”. Hoy los cuatro son: Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Larreta y Massa. La bajada del artículo de hoy dice “Horacio se emancipó, Alberto desobedece, Patricia crece y María Eugenia espera. Axel se queda con la Provincia y Jorge Macri con el maxikiosco”. Casi te diría que es información.

¿Y el ministro de Economía?

Y Massa es uno de los cuatro, y es quien gobierna hoy. Y por cómo gobierna es repentinamente el más atacado. Hoy hay una virulencia feroz contra Massa en algunos medios de comunicación.

No llegó a resolver el tema económico y la inflación, vino a evitar el estallido y creo que más o menos hasta hoy se evitó, y creo que se puede llegar sin estallido a octubre. No hay una bomba económica, ni siquiera para el próximo gobierno, simplemente porque el mercado no quiere que explote ninguna bomba. Lo que menos van a impulsar es un estallido.

El tema de la inflación sí es grave. Ahora veo que pronostican una hiperinflación, pero creo que todavía se puede contener.

Este es el año de Reynaldo Bignone para Alberto, no se da cuenta y se obstina en pretender permanecer, razonablemente porque si no se diluye del todo. Los políticos, cuando están en el último año sin poder, tienen que ver cómo administrar esa declinación para irse lo mejor parado posible. Él insiste en una utopía de su candidatura y supone que puede tener a Scioli en su estrategia para soportar, por lo menos hasta mayo, los embates de todo un sector.

Según mi información, en algún momento planifica abandonar en bloque del Gobierno. Razón por la cual me permití sugerir al Presidente que busque alguien para tener un plan B para un ministro del Interior, alguien que sepa de ANSES, de PAMI y de aviones, porque puede haber movimientos. Tal vez decirlo puede demorar esa decisión, o corregirla y no hacerla, que me parece lo más sensato.

De los cuatro hay dos de una generación y dos de otras, en el caso de Larreta es claro candidato. En el caso de los otros tres, ¿crees que alguno puede ser candidato o que ninguno lo será?

No tengo duda de que Sergio Massa será candidato, es razonable y atendible que aún diga que no y de pronto se crea que alguien con una inflación del 100%, que no se le puede atribuir a él, lo sea. Yo creo que el candidato será él, me parece que es quien tiene in péctore tanto la Doctora como La Cámpora.

El otro candidato es Daniel Scioli, pero hoy forma parte del paisaje, al igual que Patricia Bullrich, quien debe estar atenta a la decisión de Macri. Mauricio debe ordenar su espacio y eso puede hacerlo a partir de su decisión, y de sentarse con Horacio (que se emancipó), con quien el tema más importante que tienen es la sucesión en el maxikiosco en la Capital. Tiene que ser un hombre paladar negro de la propia escudería que asegure los 16 años del macrismo en la Capital.

Hoy la capital para Macri es lo que la Provincia de Buenos Aires para la Doctora. Para mí, hoy Jorge Macri es el Axel Kicillof de Mauricio. Intuyo que en la próximas negociaciones, si se sientan, Jorge estará cerrado para la Capital. Hay que ver cómo se conforma a los radicales porque la situación es bastante compleja, y cuál será la decisión de Macri, quien para mí está desesperado por volver a ser presidente. Si no se decide es por los números, que son todos relativos porque las encuestas son ejercicios de adivinación.

¿Podría ser que el casamiento de Vidal en las próximas semanas tenga algún objetivo de potenciar sus posibilidades?

Por supuesto, eso me parece que ella lo sabe y tal vez espera. La nota de hoy termina con eso, porque a lo mejor la idea de Mauricio es presentarse con María Eugenia como vicepresidente, que sería una fórmula de escudería.

Pero, me parece que es el deseo de Larreta, porque está en mejores condiciones de actuar que de negociar con Macri. Y lo que puede esperar para terminar con esto es competir con él. Intuyo que piensa que puede ganarle a Macri porque es menos peligroso e inquietante que Bullrich.

Algunas personas comparan a Bullrich con aquel Menem al que nadie le daba posibilidades de ser candidato.

Es una teoría, según mi información, difundida por Patricia, cree que ella es Menem y que Larreta es Cafiero.

Me parece que lo que no terminan de evaluar es por qué los categóricos creen que hay que ser duro ahora y ponerse racional en la primera o segunda vuelta, es una gran subestimación de la sociedad. Esta sociedad va para el centro, pese a las tentaciones de alguna derecha, y esto es lo que puede fortalecer a candidatos sin gran carisma. Suelo decir que Larreta tiene el carisma de una cicatriz, pero tiene moderación, que es hacia dónde marcha la sociedad argentina.

Quizá tenés a Milei o Patricia en un programa televisivo y en otro a Larreta, y seguro tenés nueve con los entretenidos que proponen dureza y uno con Larreta. Pero para manejar tu bolsillo preferís a tipos como Larreta o Massa.

Según mi información, en el larretismo suponen que Massa, con su capacidad de artista de variedades, puede tratar de estimular a Patricia, porque quizá considera que, cuando llegue el momento, es más conveniente rivalizar con Bullrich cuando el electorado es más de centro. Si el duelo es con Massa y Larreta hablamos de otro país. Si es Macri y la Doctora, es la continuidad de la beligerancia asegurada, y nosotros como periodistas tenemos excelentes trabajos y anécdotas porque va a estar todo polarizado, pero será pelea.

Hay una generación que viene detrás, casi con otra cultura, y que puede permitirte pensar en una argentina que puede ser diferente.

