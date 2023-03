El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseveró que "tenemos un Presidente sin carácter, que no toma decisiones". Las medidas que se deben tomar para sacar adelante al país, la interna con Facundo Manes y la confianza en los nombres propios del radicalismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Finalmente va como candidato a presidente.

Sí, seré candidato a presidente. Este miércoles hicimos una presentación con la participación de las 24 provincias y con mucho peso político de nuestro espacio, que hoy tiene la conformación del 70% de JxC en todo el país.

Estamos pasando un gran momento y es por eso que realizamos la presentación ayer con la consigna de dar vuelta a la Argentina porque la tenemos patas para arriba.

Tenemos un Presidente sin carácter, que no toma decisiones y sin entender cuestiones cruciales como la del narcotráfico de Rosario. Si me toca hacerme cargo de la presidencia, lo primero que vamos a intentar solucionar es la cuestión de Rosario, porque puede ser una mancha que se extienda por todo el país.

La política no puede ser el refugio de los corruptos. Hay que poner en marcha un programa macro para resolver la inflación que demandará un esfuerzo muy grande y tendrá que llevarse a cabo con programas monetarios, financieros y políticas de tipo de cambio diferentes a la que se está implementando en este momento.

Es poner en marcha un plan transformador y productivista que nunca se hizo. Siempre se hicieron programas macros para ordenar, pero nunca transformaciones productivas que pondremos en marcha para las empresas, formalizar ese 40% de trabajadores informales con nueva legislación laboral, que baje la presión fiscal para que puedan tomar empleos, generar trabajo, entre otras.

Nuestra consigna es 'más producción para más trabajo', porque lo único que saca a las personas de la pobreza es el trabajo y no los planes.

Estamos en un país y un mundo que demanda lo que tenemos que es alimentos, energía, minerales (litio, cobre, entre otros) críticos para la transición energética, economía del conocimiento y biotecnología. Somos un país que no puede estar en esta situación.

¿Cuándo decidió ser candidato a presidente y no analizar la chance de una fórmula conjunta con Horacio Rodríguez Larreta o algún otro funcionario del PRO?

Hace ocho meses se lo dije a todo el mundo, pero no me creían.

Tampoco le creyó Facundo Manes cuando le propuso para hacer una interna previa para que hubiera un solo candidato radical en una fórmula que no fuera cruzada, sino puramente radical.

No me creyeron. El 70% de los candidatos más competitivos del país son radicales. Martín Lousteau va a ser jefe de Gobierno de la Ciudad, por eso nos quieren impedir la chance de igualdad de oportunidades para competir, así que nos ponemos de pie y luchamos.

Tenemos candidatos muy competitivos. En La Pampa, todas las encuestas eran negativas y y terminó sucediendo lo contrario. El radicalismo le aporta federalismo a Juntos por el Cambio.

Las internas del radicalismo

¿Qué hará Facundo Manes a partir de ahora?

Hay que hablar, pero sería muy bueno que el radicalismo tenga un solo candidato. Nosotros no somos responsables de la división entre Larreta y Patricia Bullrich.

Las distintas posturas dentro de Juntos por el Cambio

¿Cuál es la diferencia entre un presidente radical y del PRO en economía?

La mirada productivista, federal y desarrollista. Este gobierno se tiene que terminar, por eso el desafío de este año no solamente es cambiar la gestión, sino hay que ponerle fin a un ciclo.

¿Los radicales son más keynesianos y los del PRO son más ortodoxos desde lo económico?

Puede ser.

¿El rol del Estado en la economía con los radicales es mayor que el que le asignan los candidatos del PRO?

Si.

Esa falsa contradicción de Estado vs. Mercado no sirve. Se necesita un Estado presente.

¿Quién quisiera que fuera de vice? ¿Le gustaría que ningún radical fuera vice de un candidato del PRO?

Me gustaría que el radicalismo tenga una sola fórmula y un solo candidato a presidente y que busquemos un vice de otro partido. Lo voy a hacer, no tengo definido, pero aún tenemos tres meses para eso.

Una fórmula combinada puede garantizar un gobierno de coalición, que es lo que necesitamos. En Jujuy hice eso, el vicegobernador es peronista y seguimos formando parte del mismo espacio.

¿Podría ser Miguel Ángel Pichetto o Lilita Carrió que no fuera del PRO?

No lo sé.

Nuria Am (NA): ¿El saludo con Manes fue por privado o por fuera? ¿Está dispuesto a que haya una interna dentro del radicalismo o la interna sería con una fórmula cruzada dentro del espacio de JxC?

Fue Gastón Manes a saludarme. No lo invité a Facundo Manes porque si no estábamos todos para el psicólogo. Todo bien con ambos, Gastón me abrazó y me dejó uno de Facundo.

En mi presentación también estuvieron Lilita, Ferraro, Tetaz,y Lousteau.

¿Se imagina compitiendo en una interna dentro del radicalismo para definir?

Planteé ese procedimiento, espero que podamos ponernos de acuerdo en algún procedimiento que permita dividir. Estoy convencido de que el radicalismo tiene tener un solo candidato.

¿Escuchó versiones de que Mauricio Macri se decidió a ser candidato y tener a María Eugenia Vidal como candidata a vicepresidenta?

No escuché esa versión. Se habla de si se presenta o no, pero nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer.

