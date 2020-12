Venezuela: pese a las presiones chavistas, los centros de votación lucían semivacíos

El presidente Nicolás Maduro avanzaba este domingo 6 de diciembre hacia la conquista del control del Parlamento venezolano, en unas elecciones boicoteadas por la oposición y a las que ya numerosos países señalaron que no reconocerán como válidas. Las postales de los centros de votación mostraban hasta las primeras horas de la tarde una escasa participación ciudadana.

Más de 20 de los 30 millones de venezolanos están llamados a las urnas en unos comicios en los que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) busca la "victoria perfecta", para quedarse con el único resorte de poder que desde 2015 controlaba la oposición liderada por Juan Guaidó.

Los centros abiertos de votación permanecerán abiertos hasta las 22h00 GMT o hasta que no hayan electores en fila, según se anunció, pero se multiplicaban en redes sociales las fotos de centros de votación prácticamente vacíos, escenas que la oposición festejaba como parte de la campaña que impulsó de no participar "para no ser parte de la farsa impulsaba por el chavismo".

El diputado José Trujillo Vera publicó en sus redes un video afirmando que "el pueblo de Venezuela no se presta a esta farsa que está destruyendo a Venezuela":

Así durante la mañana, muchos de los puntos de votación estaban vacíos o con muy pocos electores. Como ejemplo, según constató la agencia AFP, en una escuela del centro de Caracas en la que estaban habilitados para sufragar 12.000 personas, se veían unas 200.

Otro diputado opositor, José Antonio Mendoza, también mostró en sus redes centros de votación del estado de Monagas, señalando que "Maduro y sus cómplices se quedaron solos en su farsa!":

Nuestra ciudad #Maturín representa el 57% del electorado del estado #Monagas y fíjense cómo están los centros de votación.



¡Maduro y sus cómplices SE QUEDARON SOLOS en su farsa! #EstoNoEsUnaElección pic.twitter.com/KGfpo5HQyy — José Antonio Mendoza (@JoseAMendozaPJ) December 6, 2020

Algunas voces chavistas sostenían que "todo va a salir bien", según señaló Fany Molina, a la AFP. El uso del tapaboca es obligatorio. Marcas en el piso mantienen el distanciamiento físico por la pandemia. Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos entre medio centenar de países, llamó a sus seguidores a abstenerse y permanecer en casa, señalando que esa era "la mejor manera de rechazar el fraude":

Lo de este 2020 es un fraude que se evidencia en las calles y que contrasta con la lucha por elegir -como lo hicimos en 2015- (basta con ver las imágenes de un mismo centro de votación)



Hoy nos quedamos en casa.#EstoNoEsUnaElección#CentrosDelFraudeVacíos pic.twitter.com/MSDGYfB3JN — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

¿Que como va el Fraude de Maduro?

Cómo su régimen: fracasado



Imagen 2015 vs 2020 de mi centro de votación en el estado Vargas.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/i2I3YVg7s1 — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

Los grandes partidos de oposición ya se abstuvieron en las elecciones presidenciales de 2018, que consideraron fraudulentas y fue la justificación para que Guaidó se proclamara presidente encargado con el apoyo de Estados Unidos.

Con todo, una pequeña fracción disidente de la oposición buscará ganar alguno de los 277 escaños.

10:00am así se encuentra en el CNE en nuestra #Amazonas sin movimiento y vacío #6Dic @untenlacalle pic.twitter.com/wC10xTuaNS — Mauligmer Baloa (@MauligmerBE) December 6, 2020

Expertos estiman que la participación será muy baja en medio del desánimo por la crisis económica en el país, con años de recesión, hiperinflación y servicios públicos colapsados.

"Se estima de 70% y 80% de abstención en las parlamentarias", explicó a la AFP Benigno Alarcón, director del Centro de estudios políticos y de gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Félix González, testigo de mesa en Caracas, dijo que la "abstención no favorece a la democracia". "Los cambios se ejercen por medio de la voluntad y la participación masiva. Creo en eso, en la democracia, aquellos que llaman a la abstención, llamándose demócratas, no lo son, la democracia se basa en el voto y en el hecho", expresó el joven de 23 años.

Guaidó llama en paralelo a una especie de plebiscito (7-12 de noviembre) para prolongar el período parlamentario hasta que puedan celebrarse elecciones "libres, verificables y transparentes".

Pero esa consulta no será más que testimonial, toda vez que Maduro ejerce el control territorial e institucional con el respaldo de la cúpula militar, considerada su principal sostén.

Mientras tanto, los comicios han recibido un amplio rechazo internacional.

Estados Unidos ya anunció que no reconocerá el resultado de las votaciones, lo mismo la Organización de los Estados Americanos (OEA). Washington es el principal aliado de Guaidó y lidera la presión internacional contra Maduro con sanciones económicas, incluido un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.

La Unión Europea, que intentó sin éxito que el proceso fueran pospuesto, desestima que las parlamentarias sean "justas, transparentes y creíbles", por lo que su reconocimiento al proceso es poco probable, comentaron fuentes europeas a la AFP.

#EnVivo 🔴| Palabras del Veedor Internacional, José Luis Zapatero, en las Elecciones Parlamentarias 2020: ¨Este es el principio del final de estas terribles sanciones que está enfrentando Venezuela¨.#Parlamentarias2020 pic.twitter.com/fP9AD8JSgd — Vive TV Oficial (@ViveTVOficial1) December 6, 2020

El chavismo perdió el control del Parlamento en 2015 tras 15 años de hegemonía chavista. Sin embargo, Maduro rápidamente anuló su poder a través de la Corte Suprema de línea oficialista. Guaidó ha dicho que, pese al resultado de las elecciones, no pretende irse del país ante las amenazas que se han lanzado desde el chavismo sobre una ley contra "traidores" como él.

AFP/HB