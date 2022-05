Denuncian a Elon Musk por acoso sexual a una azafata: le habría ofrecido un caballo a cambio de un masaje erótico

Una azafata que trabajaba en un avión corporativo de la empresa SpaceX, de Elon Musk, denunció que el millonario le mostró el pene y que le ofreció un caballo a cambio de masajes eróticos. Por su parte, Musk, aseguró que la acusación era “descabellada” y la vinculó a su intento de comprar Twitter y sus posturas políticas pública.s

El caso fue detallado por el medio Business Insider que, según relata, logró acceder a documentos y entrevistas que revelan lo sucedido en 2016. La noticia cuenta que SpaceX le habría pagado 250.000 dólares (237.000 euros) a quien realizó la denuncia tras un acuerdo entre ellos.

Lo que había ocurrido en el avión hace seis años, detallan, es que la mujer estaba capacitada para hacer masajes, por pedido de la empresa. Cuando ella acudió a hacer su trabajo con Musk él la esperaba desnudo e insinuante y la arrinconó para que intimaran. El texto señala puntualmente que el magnate le mostró su pene, le frotó la pierna sin consentimiento y le ofreció comprarle un caballo a cambio de un masaje erótico.

Una amiga de la azafata declaró que Musk "sacó su pene erecto y empezó a hacerle proposiciones, como tocarle el muslo y decirle que le compraría un caballo. Básicamente, trató de sobornarla para que le hiciera algún tipo de favor sexual”. Tras esa situación, la mujer intentó conservar su trabajo y hacer de cuenta que nada había pasado, pero empezó a recibir represalias.

"Pensó que las cosas podrían volver a la normalidad y fingir que no había pasado nada", explicó esta amiga a Insider. Lo que ocurrió, sin embargo, fue que la azafata empezó a sentir varios cambios: le modificaban los horarios laborales, le reducían los turnos y sus ingresos, entonces decidió asesorarse con un abogado.

El medio cuenta que en 2018 Musk y la azafata llegaron a un acuerdo de despido en el que la empresa le daba 250.000 dólares a cambio d que ella no presentara una demanda y no hiciera público lo que había ocurrido. Lo que ocurre años después es que sale una nueva ley que prohíbe acuerdos de este estilo en casos de acoso sexual, discriminación o agresión.

El empresario hizo pública vía Twitter una declaración al respecto: “Para que conste, esas descabelladas acusaciones son totalmente falsas”. “Los ataques contra mí deben verse a través de una óptica política. Este es su (despreciable) manual estándar, pero nada me disuadirá de luchar por un buen futuro y por el derecho de ustedes a la libertad de expresión”, agregó.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech