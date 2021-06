Empresarios de salud ofrecen paritaria cero, el gremio convocó a un paro pero Trabajo lo desactivó

En medio del debate instalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la "reforma del sistema de salud privado", la crisis en el sector se agiganta en plena pandemia del coronavirus. Los empresarios apuntaron al Gobierno por el "dramático desfinanciamiento" y ofrecieron paritaria cero a los trabajadores que decidieron avanzar en medidas de fuerza, por lo que los prestadores de Salud privada suspenden atenciones programadas no urgentes. El Ministerio de Trabajo intervino y desactivó el paro.

El conflicto por la discusión paritaria sigue creciendo ya que las cámaras empresariales de la salud no se mueven de postura de no dar aumentos en la paritaria 2021. Argumentan que es una "actividad que hace 20 años se encuentra en Emergencia Sanitaria" y piden con urgencia una "actualización de aranceles".

Ante la firmeza de los empresarios, los gremios de Sanidad, agrupados en la Federación de Asociaciones de los Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), inició un plan de lucha con varias medidas de fuerza que se extendieron durante toda esta semana e iban a finalizar con un "Paro Nacional de actividades de 4 horas por turno" para este jueves 1 y viernes 2 de julio.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por lo cual quedarán sin efecto los paros de cuatro horas por turno que tenían previsto realizar los trabajadores en clínicas y sanatorios de todo el país.

Reforma sanitaria: El Presidente avaló "optimizar" el sistema

La cartera que dirige Claudio Moroni dispuso "dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días", e intimó al gremio a "dejar sin efecto toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual".

También exhortó "a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas".

Según comunicó la federación que conducen Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, y Carlos West Ocampo, que agrupan a unos 250.000 trabajadores, paran todos "los trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales de comunidad, servicios de emergencias, centros de diagnóstico, laboratorios de análisis Clínicos, institutos geriátricos e institutos psiquiátricos, ante el fracaso de las negociaciones paritarias". Además, agregaron que desde el lunes a este miércoles se realizaron asambleas informativas en todos los sectores y turnos de cada establecimiento.

"No vamos a tolerar más excusas ni explicaciones. Ninguna razón puede eximir a los empresarios de la obligación de actualizar los salarios en momentos de alta inflación como los que estamos viviendo. No vamos a resignar el poder de compra de los salarios de los trabajadores. Los empresarios se unieron e irresponsablemente se niegan a negociar. La única herramienta para vencer esa resistencia es la fuerza de la acción para poder actualizar el valor de nuestros salarios. Mantengamos la unidad, la solidaridad y la fortaleza de la organización sindical para alcanzar los resultados esperados", expresaron los gremios.

📢¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Compartimos el comunicado del estado de negociación paritaria 2021



Asambleas y Paro Nacional.



🔹Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de junio Asambleas Informativas.

🔹Jueves 1 y viernes 2 de julio Paro Nacional de actividades de 4 hs por turno. pic.twitter.com/7gMRT3t0S7 — FATSA (@SanidadArg) June 25, 2021

El gremio de Sanidad había pedido un 30% de aumento, similar a la inflación proyecto por el Gobierno en el Presupuesto 2021, pero luego el reclamo subió a 40% debido a la escalada de la inflación y como también están solicitando otros sindicatos.

Ante esta situación crítica, prestadores de Salud privada anunciaron la suspensión de las atenciones programadas no urgentes durante el jueves 1 y viernes 2 de julio, aunque tras la conciliación obligatoria, habrá que ver si continúan con esa medida.

"En el contexto del dramático desfinanciamiento que afecta al sistema de salud y frente a la discusión paritaria 2021, más de 700 instituciones prestadoras de salud privada de distintos puntos del país participaron de la Convocatoria Nacional de Prestadores, organizada por la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), transmitida a través de YouTube", informaron en un comunicado.

"Los representantes de la FAPS manifestaron su gran preocupación ante la falta de financiamiento necesario para poder afrontar los nuevos aumentos salariales en el marco de las paritarias 2021, y reclamaron al Gobierno y a todos los financiadores del sistema (obras sociales, PAMI y empresas de medicina prepaga) la urgente actualización de los aranceles prestacionales", afirmaron.

Cristina Fernández reabrió el debate sobre el sistema de salud y mide las reacciones

"Nuestro principal compromiso como prestadores de salud es con la vida, con nuestros equipos de salud y con las instituciones”, expresó José Sánchez, presidente de la FAPS, y recordó que "siete de cada diez argentinos es atendido por el sistema de salud privada, que ha estado a la altura de las circunstancias en la atención durante la pandemia".

Para "evitar el desfinanciamiento total del sistema", Jorge Cherro, miembro de la FAPS, recalcó: “Los prestadores debemos conformar un bloque fuerte y sin fisuras para negociar una importante actualización arancelaria y la necesaria reforma fiscal que venimos demandando”.

"Es una actividad que hace 20 años se encuentra en Emergencia Sanitaria", dijo Cherro en su discurso, y agregó: "La totalidad del sector financiador aprovechó esta situación para no otorgar actualización de aranceles o para hacerlo de forma absolutamente insuficiente".

En ese sentido, señaló: "Enfrentamos la pandemia con bajos ingresos, desactualizados y transitorios, versus costos en alza y permanentes. En el periodo acumulado enero 2020 -junio 2021 las EMP otorgaron un 26%, el PAMI un 30%, el salario de convenio aumentó 63%, y la inflación fue del 71%".

Claudio Belocopitt: "Tememos la estatización o desfinanciación del sistema de salud"

"Y ahora, como agravante, se abrieron las paritarias 2021/22 con una exigencia del sindicato del orden del 45% y una medida de fuerza ya anunciada para mañana y pasado", dijo.

Y cuestionó a todos los sectores: "Los gobiernos de turno (nacional y/o provinciales) no quieren resignar recaudación. Los financiadores no quieren resignar ingresos. El sindicato no quiere resignar poder de compra del salario de sus representados. La industria farmacéutica no quiere resignar rentabilidad...".

Al cierre, José Sánchez sentenció: “Es una obligación repensar el sistema para la actualización automática de los ingresos prestacionales” y agregó: “Si la situación sigue deteriorándose, ya no podremos repensar el sistema de salud, sino que deberemos reconstruirlo”.

ED / DS