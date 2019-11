En medio de tanto "protocolo", condenan a un violador que abusó de una nena de 12 años "instigada" a ser mamá

En medio del debate sobre la actualización del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), José Dávalos, el hombre de 60 años acusado de abusar de una nena de 12 años a principio de año en Jujuy, fue condenado este miércoles 20 de noviembre a 13 años de prisión por el Tribunal Criminal Nº 3 de esa provincia. "En general, en estos casos las condenas son de ocho años. Nosotros pedimos 15 años. Es casi el doble de lo habitual. Estamos muy conformes”, afirma a PERFIL Mariana Vargas, abogada de la querella.

El caso, que tuvo lugar en enero, conmocionó al país. El abuso saltó a la luz cuando una mujer llamada Norma Mamaní denunció que su hija, de solo 12 años, había quedado embarazada tras ser violada por Dávalos en el barrio Ejército del Norte de la localidad de San Pedro. Tras la revelación, ella y su familia solicitaron por escrito la interrupción legal del embarazo, contemplada en el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, la niña fue sometida a una cesárea el 18 de enero y el recién nacido falleció cuatro días más tarde, el 22 enero, en el Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” de Jujuy.

El debate fue intenso. Mientras que desde el gobierno provincial aseguraban que se había seguido con todo lo que establece el protocolo, distintos movimientos feministas y de derechos humanos sostuvieron que con la cesárea "no se había cumplido con el procedimiento". "Se obstaculizó el derecho. (Los médicos) decidieron que no querían que la niña accediera al aborto, que no se matara al feto. Fue un experimento cruel para ambas vidas; la nena, que pasó a ser una niña madre; y para el bebé que nació y falleció. Con engaños, arrancaron un consentimiento. Le dijeron a la niña de que (la cesárea) era la única forma que no le doliera y no le hiciera daño", detalla hoy Vargas.

La furia de las famosas por la anulación del protocolo de aborto

Por esos días, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su preocupación por la “negación del derecho a abortar de una niña de 12 años” y repudiaron "las actitudes dogmáticas que, refugiándose en perimidas concepciones, incumplen las normativas de derechos humanos consagradas y debatidas en los tratados internacionales y en las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU”.

Por su cuenta, los médicos locales argumentaron que los estudios mostraban que el feto llevaba "23 semanas de gestación" y que un aborto podía ser "riesgoso" para la menor. Como si fuera poco, el gobernador jujeño Gerardo Morales echó más leña al fuego. El mandatario provincial contó, antes de la cesárea, que había muchas personas "interesadas" en la adopción. Al respecto, señaló a “una familia muy importante”. Poco después se sabría que el fiscal Carlos Stornelli se había ofrecido para apadrinar al bebé

El kirchnerismo calificó de "papelón" la marcha atrás del Gobierno con el protocolo

Jujuy está adherida a la guía de protocolo de Nación del año 2010 y al protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los funcionarios locales recalcan que no hay un punto taxativo ni en el Código Penal, ni en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ILE que especifique la edad y el método, por lo que hace cada caso interpretable.

"Hay un vacío legal: el fallo no dice ni a qué edad ni con qué procedimiento, acá se hizo una interrupción del embarazo a través de una cesárea", expresó el ministro de Salud de la provincia de Jujuy, Gustavo Bouhid a principio de año. Poco después de que la nena fuera intervenida, el hombre anunció que la provincia actualizaría la guía y que incluiría el consentimiento documentado por escrito del método elegido y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario terapéutico.

El Gobierno anulará el protocolo de aborto no punible que publicó esta mañana

En nuestro país, el Código Penal establece al aborto legal por causales como: peligro para la vida y la salud, y casos de violación. No obstante, hoy sólo la Ciudad de Buenas Aires y otras 15 provincias cuentan con protocolos para realizar un aborto legal. De ellas, sólo unas 10 jurisdicciones tienen protocolos que se adecuan a los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo FAL/Medida del año 2012.

Estas son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Nación. Por otro lado, son 7 provincias las que tienen protocolos que imponen requisitos por fuera de los estándares que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas son la Ciudad de Buenos Aires (que se encuentra suspendido parcialmente por orden judicial), Córdoba (que también está suspendido parcialmente por orden judicial), La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Hasta el momento, existen 8 jurisdicciones que aún no tienen protocolos ni han adherido al del Ministerio de Salud: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

AB/FeL