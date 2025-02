Una violenta escena tuvo lugar este miércoles por la tarde en un centro de salud de la localidad bonaerense de General Pacheco. Una mujer, furiosa por la imposibilidad de realizarse una ecografía debido a un error administrativo, comenzó a arrojar objetos y destruir parte del mobiliario del establecimiento, dejando a uno de los empleados herido. El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según relató el director médico del establecimiento, José Saúl, la mujer dijo que debía realizarse una ecografía y que dicho estudio fue abonado previamente. Sin embargo, al verificar en el sistema, los recepcionistas confirmaron que no se había registrado el pago.

Ante esta situación, la mujer insistió en que ya había realizado el pago, pero no pudo presentar ningún comprobante que lo avalara.

El personal médico decidió consultar con las autoridades para determinar cómo proceder, y se determinó que no se podría realizar el procedimiento sin la constancia del pago. “Le dieron la negativa porque no estaba el registro, en caja no estaba la constancia, nada, no figuraba el abono”, aclaró el director del centro médico ubicado en el partido bonaerense de Tigre.

Fue en ese momento cuando la paciente, visiblemente alterada, comenzó a revolear los objetos del establecimiento. “Ella se va y vuelve para amenazar. Después se va otra vez, vuelve y agarra el pie del macetero y lo arroja desde afuera porque quería hacer daño”, detalló el director.

“No importa si es salud porque tampoco es urgencias acá, la reacción es totalmente desmedida, estaba lleno de gente el lugar, tiró una planta y ninguno de los vidrios se astilló por el protector, pero fue una situación fea. La institución tiene 27 años y nunca ocurrió una cosa así”.

El director de la clínica también comentó que, aunque la situación fue muy tensa, el personal actuó de manera correcta, ya que el daño fue principalmente material. Sin embargo, un revistero fue lanzado por la mujer hacia un administrativo, quien tuvo que ser atendido en la guardia por una lesión en el hombro.

“Uno entiende a la gente, pero no puede reaccionar así, estamos todos locos. Acá la gente no viene a pasear, viene a cuidarse, a hacer una consulta médica, puede ser que alguna vez el médico tardó más, pero la reacción de la persona fue totalmente desmedida, no está bien para hacer esto”, expresó Saúl.

Finalmente, el director del centro médico informó que se realizó la denuncia correspondiente tras el violento incidente. Aunque las cámaras de seguridad grabaron todo el acontecimiento, la mujer aún no ha sido identificada.

