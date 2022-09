Esteban Bullrich fue internado este miércoles en el Hospital Austral de Buenos Aires a raíz de un cuadro de dificultad respiratoria. Días atrás el ex senador había publicado un desgarrador mensaje en sus redes sociales, el cual se volvió aún más relevante tras conocerse su estado actual de salud.

"Rezo porque estoy indefenso. Porque me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí", frase del escritor británico C. S. Lewis que Bullrich, atravesado por su fe cristiana y su vínculo con Dios, compartió en su perfil de Instagram y Facebook.

En lo que respecta a su salud, el primer parte médico informó que el ex ministro de Educación se encuentra "estable, sedado y en la Unidad de Cuidados Intensivos".

Cabe recordar que el dirigente de Juntos por el Cambio fue diagnosticado hace un año y medio con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y las funciones físicas.

Tras renunciar a su banca del Senado, Bullrich se ha enfocado en concientizar al respecto de su enfermedad a través de una fundación que preside y en enviar un mensaje esperanzador para todos aquellos que se encuentran en su misma situación. "Tiene cura, sólo debemos encontrarla", sostiene.

Primer parte médico

"En el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ingresó a las 16hs al Hospital Austral Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria", manifestó en primer lugar el centro de salud en un comunicado compartido cerca de las 19hs.

A su vez, Fernando Iudica, Director Médico, y Pablo Pratesi, Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, indicaron: "En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica"

"El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos", se aseguró en el comunicado y expresaron que "en función de su evaluación, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico".

"La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones", concluyeron.

AS / MCP