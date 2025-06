Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se habrían reconciliado luego de una cena en Olivos

Tras varios meses de distancia, Fátima Florez y Javier Milei habrían retomado el contacto. Según trascendió en un programa televisivo, la humorista fue vista en encuentros privados con el Presidente en la Quinta de Olivos, lo que alimenta versiones sobre una posible reconciliación.

La capocómica y el jefe de Estado mantuvieron una relación sentimental durante ocho meses, atravesando juntos la campaña electoral de 2023 y los primeros meses de gestión. El vínculo terminó en abril de 2024, y tiempo después el mandatario hizo pública una nueva pareja, la conductora Amalia "Yuyito" González, vínculo que también finalizó en abril de este año.

En los últimos días, versiones periodísticas comenzaron a señalar que Florez y Milei estarían retomando el contacto. El periodista Gustavo Méndez, en el programa Mujeres Argentinas, sostuvo que la humorista habría visitado al presidente en la Quinta de Olivos en varias oportunidades, y que en los encuentros habría participado también parte del entorno cercano del jefe de Estado. Según detalló, “Fátima ya durmió en Olivos”, aunque no brindó mayores precisiones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin tiempo para el amor, Milei dijo que con Fátima Flórez serán amigos

El panelista explicó que se comunicó directamente con la artista para confirmar o desmentir la información, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Días atrás, Fátima Florez participó de la entrega de los Premios Martín Fierro de Teatro, donde recibió una distinción por su obra 100% Fátima, y fue consultada sobre su vínculo con el Presidente. “Muy bien, muy buena onda, nos llevamos muy bien”, fue su escueta respuesta. En el mismo evento también se la vio reencontrarse con su exmarido y productor, Norberto Marcos.

Por el momento, ninguna de las partes hizo declaraciones formales sobre su situación personal. La información circula en el terreno de las versiones, sin confirmación oficial.

Yuyito González reaccionó ante los rumores

La conductora y ex pareja del presidente desde hace dos meses, Yuyito González, en su programa de Ciudad Magazine se refirió públicamente a la presunta reconciliación del presidente de la nación con Fátima Florez.

“La productora me avisó de la reconciliación, ponele que sería así, entre Fátima Florez y Javier Milei. Ningún problema. A mí no me molesta para nada”, comenzó diciendo.

"Fátima, ¡afuera!": las redes estallaron con memes e ironías por la separación Milei-Florez

"No solamente no me molesta, sino que… después de Oscurita (supuesta asesora de vestuario del presidente) puede venir Fátima Florez, pueden venir 200 más parecidas, que para mí es como un exorcismo esto”, agregó.

En tono distendido, continuó: “Gracias Dios, gracias por sacar el foco de mi persona y lo empezar a a poner en otro lado. Yo estoy para pasarlo bien en la vida, para divertirme. Amo el amor. Enamórense, cásense, hagan todo lo que quieran. Yo estoy feliz con mi vida”. "Me da igual si son o no son reales estos anuncios", expresó.

"A partir de hoy volvemos a abrir los canales de comunicación con los noteros, con todo, pero pero también sepan algo, sepan algo, no me vengan a hablar del pasado. Hablemos de lo que viene, hablemos de la serie de Menem, hablemos de la serie de Coppola. No me hablen más del pasado. Ya tienen otros nombres para ir a hablar ¿Hacemos ese trato?“, preguntó a la prensa.

“A partir de esta noticia de hoy, por la que le doy gracias a Dios, es como un exorcismo. Ya no me pertenece el tema”, insistió.

RM / Gi