Fernando Sokolowicz cofundador de Página/12: "El progresismo no comprende la realidad del país"

El empresario Fernando Sokolowicz, cofundador de Página/12 y ahora productor de cine, aseguró que "el progresismo no comprende la realidad del país”. También destacó el cambio accionario del diario: "Valió la pena y va por buen camino". En los '70, fue miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo: "La lucha armada fue correcta, pero hay cuestiones muy objetables".

En una entrevista con el periodista Hernán Dobry en su programa “Voces y memorias” que se emite por Eco Medios AM 1220, Sokolowicz recordó su participación en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante los primeros años de la década del '70: “La lucha armada fue correcta, pero no significa que todo se hizo bien. Hay cuestiones muy objetables, pero tuvo una razón de ser. Hubo costos elevadísimos, errores graves, se violaron derechos humanos, lamentablemente eso ocurre en toda beligerancia. No puedo decir qué haría si estuviera en la misma situación”.

"Éramos muy esquemáticos en lo que hacíamos. Hoy visto a la distancia, estaba en una organización porque era el círculo al que pertenecía o me había vinculado. Las diferencias eran muy pocas, sobre todo en organizaciones no peronistas. Nací en 1949, desde el 1955 hasta el 1976 habremos tenido dos años de gobierno de Arturo Frondizi condicionado y tres de Arturo Illia condicionado. Uno no aprendió a vivir en democracia y llegó la caída de las estructuras democráticas en el 1976. Mi camino fue dentro del contexto revolucionario. En ese sentido, la década del ‘70 cumplió un rol aunque sea de decir ‘nunca más’ a los golpes militares en Latinoamérica, que no es poco”.

Debido a su militancia política, en agosto de 1976, tras la consumación del golpe de Estado, se tuvo que ir exiliado a Israel a donde llegó con la ayuda de la Agencia Judía y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): "Israel me provoca muchas sensaciones, llegar y estar tranquilo, saber que no hay persecución ni peligro. Esos casi cuatro años que estuve ahí fueron de oxigenación. No había vivido en un lugar con reglas tan democráticas como las de Israel. Aprendí que no importa lo que pensaras o seas ideológicamente, había una sensación de país organizado".

"Me volví porque llegué sin intención de llegar y con la idea de salir. No era una sensación en la que me sentí cómodo. Tenía buenos amigos, trabajaba, pero en ningún momento hice un clic de pensar en un proyecto en el país. Puede haber sido una decisión equivocada. Mis hijos me lo dicen: ‘la verdad que no sé para qué volvimos’”, agregó Sokolowicz.

Tras su regreso al país, cofundó el diario Página/12 en 1987 y el Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Sin embargo, luego fue muy cuestionado por la decisión de comprar canal 9 junto a Daniel Hadad: “Algún periodista puso que en una nota: ‘este es el límite, no pasarán las ideas de Hadad’. Después, esa persona pasó a ser presidente de Télam y se dedicaba a firmar talonarios de publicidad para el Grupo Hadad. Tiene que ver con formas de ser de cada uno, yo estoy tranquilo, sé lo que hice. Cuando salió el diario, vivía donde vivo, tengo el mismo departamento que antes. Sé los productos que hago y duermo tranquilo en ese aspecto".

"Un libro que nos dedicaron en 2002 criticaba nuestra sociedad y esa persona comenzó a escribir hace unos años en Infobae en investigaciones periodísticas. Eso les pasó a muchos, no entender que vos podés hacer alianzas. A mí, me hubiese encantado que esa gente estuviera en el canal y ninguno quiso aceptar. Tiene que ver con que el progresismo no comprende la realidad del país”, señaló.

Luego, en 2016 se terminó desprendiendo de su participación accionaria en Página/12 y se dedicó completamente a la producción cinematográfica y ahora le sumó la producción de series y otros contenidos para diferentes plataformas online mediante su productora Aleph Media, creada en 1990, con la que realizó cerca de cien películas: "No volvería a involucrarme en un proyecto gráfico porque quedo muy atado a la permanencia y la continuidad. Me siento muy contento con lo audiovisual porque algo empieza y termina. Busco distintos géneros. Los medios gráficos me generarían quedarme estancado y no es lo mejor para mí".

"Desde los 6-7 años de existencia de 'Página', entendía que el crecimiento tenía que ser un proceso en el cual podía estar involucrado, pero mucho más parcialmente. Necesitaba otro desarrollo y gestión y los desafíos eran distintos a los míos. Sentí que era un hijo que había crecido y tenía que seguir su propio camino. Fue un alivio. Me parece que va a seguir encontrando su camino, adecuándose a las nuevas tecnologías y generaciones. Estoy contento con lo que está pasando. Valió la pena el cambio accionario y va por buen camino”, concluyó.

ED CP