Finnochiaro: "Muchos queremos dar clases, lo de Ctera de vacunarse es una excusa"

A pocas semanas del inicio presencial de las clases en el país, el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro salió a echar nafta al debate entre los gremios y las autoridades, y aseguró que "el planteo de CTERA de que los maestros estén vacunados para empezar las clases es una excusa".

"Yo soy docente y quiero dar clase, y muchos docentes me dicen 'soy afiliado a CTERA pero quiero volver'", señaló el ex titular del Palacio Pizzurno, recalcando que "no estuvieron vacunados los policías, los cajeros de supermercados, los colectiveros, los médicos y sostuvieron nuestra sociedad".

"Yo no puedo discutir de epidemiología con el doctor Pedro Cahn, lo que sí puedo decir es que hay que volver a abrir las escuelas como muchas otras actividades. Eso no es marketinero", expresó el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri en declaraciones al programa A confesión de parte, el programa que conduce Romina Manguel los domingos al mediodía en Fm Milenium (106.7).

"Muy pocos países en el mundo han cometido la desidia de tener sus escuelas cerradas", agregó Finocchiaro, y afirmó: "Cuando empiecen las clases se van a dar casos de COVID, y va a haber que aplicar los protocolos de la misma manera que sucede en un supermercados o transporte público".

En ese sentido, el ex ministro aseveró: "Yo soy docente y estoy deseando verle la cara a mis alumnos y no antepongo la vacunación". Y recalcó "no estuvieron vacunados los policías, los cajeros de supermercados, los colectiveros, los médicos y sostuvieron nuestra sociedad".

"El planteo de CTERA que estén vacunados los maestros para empezar las clases es una excusa", dijo Finocchiaro, y agregó: "No hay que ser hipócritas, el año pasado los chicos del conurbano que no fueron a la escuela estaban en la calle jugando a la pelota sin barbijo ni protección".

"Cuando CTERA dice 'voy a la escuela pero no doy clases', lo hace para hacerle la contra a Larreta. No se dan cuenta que no lo perjudican a él sino al futuro de los chicos y chicas. CTERA es un gremio que representa al kirchnerismo en la educación. Toma decisiones políticas, no sindicales", sostuvo en relación al debate en la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, aseguró: "No es menor que quien hoy maneja el sistema educativo que es CTERA no haya querido volver a clases. Antes de nuestro gobierno las políticas educativas las marcaba CTERA y las ha vuelto a marcar. No es menor el anclaje al que desde hace 20 años CTERA somete al sistema educativo argentino. Creo que el ministerio de Educación y sus políticas están influenciadas y cooptadas por CTERA".

"El gobierno militó el cierre de las escuelas, militó la ignorancia", dijo. "Este gobierno ha intentado vulnerar un montón de derechos y la sociedad los ha parado. Esto de 'abran las escuelas', no es sólo JXC. Si mirás las encuestas, la sociedad está pidiendo que abran las escuelas", argumentó.

En este marco, el ex ministro afirmó: "No puede ser que el Gobierno tire de la soga para que la gente tenga que reaccionar, como Vicentín o la reforma de la justicia. Cuando vos decís las escuelas no, pero vayamos a velar a Maradona, eso lo organiza el Gobierno".

Y apuntó contra Alberto Fernández: "El presidente dice: las escuelas no, pero lo ves abrazado con sindicalistas que han ido a almorzar a Olivos. Dicen que hay que cerrar las escuelas, pero se abren restaurantes. Si el COVID sigue durante 4 años, no podemos tener las escuelas cerradas por 4 años".

"Alberto Fernández leyó las encuestas y sabe que si sigue con las escuelas cerradas pierde. A los 3 días de la carta de Macri reclamando la apertura de las escuelas, Alberto Fernández dijo exactamente lo mismo", expresó Finocchiaro.

Finalmente, en relación a Mauricio Macri, Finocchiaro aseguró que el expresidente: "fue uno de los presidentes más preocupados por la Educación. Muchas de las cosas que habíamos empezado en educación, este gobierno no las continuó. Macri es un convencido de que se abran las escuelas. Él siempre dice lo que piensa".

"La apertura de las escuelas en la Ciudad la han decidido, Salud (Quirós) y Educación (Acuña), pero la decisión final fue del jefe de Gobierno (Larreta). Con la vuelta a las escuelas va a haber casos de COVID, pero no podemos rendirnos frente a esto", concluyó.

