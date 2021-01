La puja por la vuelta a las escuelas: primer test político para Larreta en año electoral

El año político arrancó para Horacio Rodríguez Larreta. La discusión con los gremios docentes, pero en particular con UTE, el principal sindicato que reporta al Frente de Todos, fue apenas el puntapié inicial de lo que en la Ciudad esperan será un año “muy difícil” en lo político, atravesado por las elecciones legislativas y los sindicatos alineados al oficialismo.

Si bien la reunión del jueves con los gremios docentes fue “muy buena”, según fuentes larretistas, ahora funcionarios porteños y sindicatos volverán a verse las caras la semana que viene para llegar a un acuerdo por el protocolo de regreso a las aulas.

Sin embargo, las constantes críticas de UTE a la gestión fueron vistas en la sede gubernamental de Uspallata como una cadena política: al mismo tiempo SUTEBA, el sindicato bonaerense espejo, ya había acordado con la Provincia el regreso a la presencialidad.

Con todo, el jefe de Gobierno porteño le había encomendado a Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, que busque la mejor forma de que las aulas vuelvan a abrirse. Por ello, el jueves estuvieron los 17 sindicatos en Barrio 31, donde hace un año se mudó la cartera educativa, para intentar buscar un acuerdo.

¿Será cierto que el secretario adjunto de UTE, Eduardo López, quiere ser candidato a legislador este año por el FdT? Tiene un antecedente porteño: Francisco “Tito” Nenna, quien fuera la cara de los primeros conflictos entre Mauricio Macri jefe de Gobierno y UTE. Fue para 2008. Al otro año Nenna fue elegido diputado de la Ciudad por el Frente para la Victoria.

Desde entonces, la alianza de UTE con el kirchnerismo se fue agigantando. A tal punto que López pudo correrse de la titularidad del gremio en lo formal: la actual secretaria general de UTE es Angélica Graciano, su mujer.

En ese marco, Larreta avizora una escalada de conflictos político-sindicales. Además de UTE y su aliado menor, Ademys, podrían sumarse otros gremios. Uno de ellos es Camioneros. La discusión se da allí por la renegociación del contrato para la recolección de basura, el más grande que tiene el Gobierno porteño, y el recorte de partidas que supuso la baja de coparticipación federal de 3,5% a 1,4%.

Aunque no hay un acuerdo firmado con las empresas, la Ciudad avanza con la idea de limitar la recolección y los “extras”, como en el caso del microcentro. Una chance fuerte es que los fines de semana y feriados no haya más camiones recogiendo basura. Este no es el único tema de conflicto, la Ciudad arrancó un plan de recortes entre distintas áreas. Una de ellas: los onerosos contratos de Espacio Público.

Uno de ellos, de los más escandalosos: unos $600 millones que gastaba el área de Higiene Urbana para auditar el servicio. El mismo trabajo que venía realizando el Ente de Servicios Públicos, un organismo autárquico que tiene al larretista Alejandro Ameijenda a cargo.

La ministra Clara “Maki” Muzzio decidió dar de baja esa auditoría – cuya contratación anual venía desde hace largos años ya – y el Gobierno porteño acordó con el Ente que una vez por semana envíe su trabajo de fiscalización sobre la basura de toda la Ciudad. Cada cinco días, el Ente fiscaliza más de 22 mil cuadras. Otros contratos en revisión: las luminarias, cuyos contratistas son viejos conocidos de la Ciudad.

También está en la mira la reorganización general de la administración. Por ejemplo, el gasto en alquiler de oficinas públicas. SUTECBA, el principal gremio de empleados municipales, solo espera que no haya cesantías. La Ciudad le garantizó que no habrá.