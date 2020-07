FOTOS | Sin techo en cuarentena: "Ciudadanos del olvido"

Con el endurecimiento de la cuarentena en la región "AMBA", dispuesto por el presidente Alberto Fernández, el pasado 26 de junio, y luego de más de cien días de aislamiento social preventivo y obligatorio, en Capital Federal el confinamiento pone en primer plano a aquellas personas que fueron olvidadas hace tiempo y que son las que se encuentran en situación de calle.

Por eso, me he propuesto realizar este reportaje fotográfico desde el comienzo de la cuarentena hasta su finalización. En este tiempo, he recorrido casi todos los barrios de día y de noche, hablando con cada persona a la que he fotografiado y así poder conocer sus historias.

Hace más de un año, se realizó en la ciudad de Buenos Aires el segundo censo popular, y éste arrojó que 7251 personas se encontraban en situación de calle, de las cuales 5412 (821 son niñas y niños) no han accedido a los conocidos paradores u otros establecimientos del gobierno porteño. Por lo que han encontrado en la calle una alternativa de vida, y han hecho de umbrales de edificios, plazas, y demás refugios urbanos su lugar en el mundo.

Hoy en día, ese número seguramente ha crecido, y más personas se encuentran luchando en esta situación, como Lorenzo y Mónica que antes de quedar en la calle vivían de hacer "changas" y se alojaban en un hotel que pagaban por día, en medio de la pandemia han construido su hogar entre los puestos de libros del Parque Rivadavia. O Sergio, que vivió y murió en la calle Sánchez de Loria, del barrio de Almagro, con síntomas de COVID-19, según relataron los compañeros que compartían el espacio con él.

Fotos: Pablo Cuarterolo

Como ellos, muchas personas en su situación no eligen ir a los paradores puesto que, con la rápida propagación del virus, cuentan que "se han convertido en un lugar inseguro para preservar su salud y su vida". Ejemplo de ello fue el cierre del Parador de Retiro, donde 79 de 92 personas en situación de calle que permanecían allí se contagiaron de COVID-19 el pasado 13 de mayo.

De esta manera, sólo nos queda reflexionar que mientras muchos ciudadanos se quejan del confinamiento, hay miles de ciudadanos olvidados que se encuentran realizando su cuarentena a la intemperie y tratando de sobrevivir a esta pandemia.

