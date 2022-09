El furor por la aplicación para encontrar figuritas del álbum del Mundial de Qatar 2022 se condice con la locura de los argentinos por el fútbol. En tan solo una semana recibió cientos de miles de visitas y los creadores ya piensan en expandirlo a todo el país.

La pasión por la Copa del Mundo FIFA no tiene límites. A tan solo dos meses del inicio del certamen, el fanatismo por el mundial escaló a tal nivel que los fabricantes del tradicional álbum de figuritas no dieron a basto. Chicos, adolescentes y adultos coleccionistas agotaron en tiempo récord el stock, lo que derivó en malestar ante el faltante.

No obstante, ingenio de por medio, dos emprendedores vieron una oportunidad: crearon la página web "Mis Figus" que sirve para conocer dónde hay figuritas en tiempo real. En los últimos días, la aplicación se convirtió en un fenómeno en el que los números hablan por sí solos: en una semana registró más de 100.000 visitas, 3.000 usuarios creados y más de 500 negocios registrados en todo el país.

Los creadores de "Mis Figus", Agustín Bruno (izquierda) y Ramirp Guzmán.

"La verdad que los números son asombrosos más que nada para lo que nosotros esperábamos que era algo mucho más local pero se extendió rápidamente así que apuntamos ahora a estar en toda la Argentina", dijo el co-creador de la aplicación, Agustín Bruno, en diálogo con Santiago Spaltro por AM Radio Con Vos.

La aplicación también fue ideada por Ramiro Guzmán, el hermano del exministro de Economía, Martín Guzmán. Ambos son estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata e idearon la plataforma virtual que recopila en tiempo real datos y las direcciones de los kioskos y locales en los que hay figuritas disponibles.

En tanto, el estudiante oriundo de capital bonaerense contó los detalles del curioso emprendimiento. "La falta de figuritas es una locura a nivel nacional, no solo acá en Buenos Aires sino en todos lados. Hace 3 semanas salí a comprar con el furor de empezar a coleccionar el álbum y volví a mi casa sin figuritas después de 1 hora y media. Entonces me dije 'no puede ser que todo el mundo esté haciendo esto, es una locura cuando antes vos ibas a cualquier kiosco, comprabas la cantidad que querías y la limitación era económica más que se pueda o no comprar".

La aplicación consta de un mapa interactivo en el que se puede ver qué lugar tiene stock en tiempo real. La información surge de los propios usuarios que van actualizando los datos, tanto compradores como vendedores. "A medida que el usuario va sabiendo de cierto lugar si tiene o no tiene y lo va actualizando", contó Bruno.

Además, señaló que los vendedores pueden indicar si su comercio tiene figuritas disponibles al momento de recibir el producto de los fabricantes, como también cuando se les acabaron. "Dejamos la confianza en la comunidad. Si hay más gente en la plataforma es más verídico el minuto a minuto. La idea es que el servicio sea de la comunidad", cerró.

Por otro lado, la plataforma también proporciona un botón por si alguien quiere donar pero es "totalmente opcional", ya que el espíritu de la aplicación es que sea gratuita y "que se mantenga así".

