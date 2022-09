Álbum de figuritas Qatar 2022: una jubilada de 75 años lo completó por duplicado

Una nueva crónica mundialista del álbum de figuritas Qatar 2022 tuvo lugar en la localidad mendocina de Godoy Cruz y, la protagonista principal es una jubilada de 75 años que invierte su pensión en la felicidad de sus nietos, Mujer que llenó por segunda vez el famoso y requerido álbum.

El furor y la dificultad para conseguir los autoadhesivos de la próxima Copa del Mundo, es moneda corriente por estos días en los distintos puntos de venta de la Argentina, sin embargo, Ana del Rosario Mulet se las ingenia para poder obtenerlas en caso de no poder comprarlas.

Ana del Rosario Mulet, jubilada y aficionada a las figuritas

“La Municipalidad de Godoy Cruz organiza encuentros dedicados al intercambio de figuritas, voy siempre, llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Muchos llevan anotado los números de las que les faltan y otros directamente van con el álbum”, contó Ana.

El Álbum de figuritas Qatar 2022 no es su único logro

Además, la jubilada cuyana cuenta con un particular y llamativo dato precedente como coleccionista: cuatro años atrás para Rusia 2018 llenó un total de 15 ediciones impresas, una por cada nieto.

La colección de álbumes mundialistas de Ana del Rosario Mulet.

“De 15 nietos, tengo seis que tienen entre 3 y 16 años, para ellos estoy juntando las figuritas y ya estoy pegando jugadores en el cuarto álbum”, compartió Ana del Rosario Mulet.

Ana se define como futbolera, empezó con su alegre hobby en 1978 y lo hizo perdurar en el tiempo para disfrutar con los pequeños de la familia. “Gasto la jubilación en figuritas y le digo la verdad, no se cuanta plata llevo gastada, pero no me preocupa”, exultó la abuela de Mendoza, Ana Mulet.

