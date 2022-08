Un joven completó el álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022, aseguró ser el primero en hacerlo y reveló su curioso método para lograrlo, tras crear una especie de "Tinder de figuritas".

Francisco Dipietro consiguió las más de 600 pegatinas en los ocho días que lleva lanzado el producto que es furor en el país y por el que hay grandes demandas en los kioscos.

"Yo curso en la UADE y me armé Instagram para crear un ´Tinder de figuritas´: la gente (de la facultad) me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba y las que no me servían las subía a la página. Fue como un beneficio para todos", expresó el joven en declaraciones formuladas a El Trece.

El objetivo no lo cumplió él solo, sino que lo hizo acompañado de su hermano de 17 años.

Necesitó 110 sobres para llenar el álbum

El estudiante de Administración de Empresas y Finanzas necesitó de 110 sobres para llenarlo, es decir, unos 16.500 pesos, ya que cada uno de ellos vale alrededor de 150 pesos.

"Mi mamá nos compró 10, mi abuela 20, mi novia me compró otros 10", comentó sobre los obsequios que recibieron por el Día del Niño. "El valor sentimental que tiene el álbum no lo tiene otra cosa, no todo pasa por la plata", aseguró Dipietro.

Por otro lado, comentó que la última figurita antes de completar el álbum era la de "Ghana 2", espacio ideado para el arquero de dicha selección africana.

Sobre la más buscada, la de Lionel Messi, dijo: "Messi llegó rápido y lo tomamos como una señal divina. Nos llegó en el sobre número tres y fue un impulso para llenarlo".

