Guillermo Francos afirmó que Mauricio Macri está "exaltado y nervioso" porque podría perder “su reducto político”

Guillermo Francos cuestionó a Mauricio Macri por sus declaraciones tras el fracaso de Ficha Limpia en el Senado. “Está exaltado, nervioso. Perdió la compostura”, sostuvo el jefe de Gabinete de la Nación, y sugirió que ese estado responde al temor del ex mandatario a perder “su reducto político permanente de hace muchos años”.

Las declaraciones se dieron este martes en diálogo con Cadena 3 Rosario. El funcionario nacional analizó el cruce entre el líder libertario y el titular del PRO. ““Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde Macri esta exaltado y nervioso por poner en juego su reducto político permanente, le debe parecer que lo pierde. Perdió la compostura. Montaron una campaña alrededor del tema Ficha Limpia”, remarcó.

Francos se refirió así a los comentarios de Mauricio Macri, donde calificó como una "alucinación" la versión de Javier Milei sobre un supuesto acuerdo entre el titular del PRO y Cristina Kirchner para frustrar la votación del proyecto de Ficha Limpia en el Senado.

Por otra parte, Francos buscó bajarle el tono al enfrentamiento. “Puede ser que las relaciones interpersonales entre Macri y Milei no tengan recomposición, pero eso no tiene nada que ver con los acuerdos que se pueden construir en el Congreso”, explicó.

Consultado sobre Ficha Limpia, que reavivó la tensión entre el oficialismo y el PRO, Francos defendió al Presidente: “Echarle la culpa a Milei del fracaso del tratamiento de la ley es absurdo, no tiene sentido, él no tuvo nada que ver​”, señaló.

En cuanto al futuro político del PRO en territorio bonaerense, el jefe de Gabinete deslizó: “No sé si Macri maneja el PRO en la Provincia, es algo que está por verse”

Finalmente, sostuvo que pese a las diferencias públicas, el oficialismo cree posible alcanzar consensos en el ámbito legislativo. “Vamos a llegar a un acuerdo en provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Luego de que Milei acusara a Mauricio Macri y a CFK de haber pactado para frustrar la votación, la candidata a legisladora porteña del partido amarillo, Silvia Lospennato, salió a responderle en un video publicado en sus redes sociales: “Señor presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo. Tampoco era un proyecto mío, aunque lo haya presentado por primera vez en la Argentina en el año 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde ese momento”.

“La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes... Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley y no salió. Yo le creí, muchos le creímos”, expresó la dirigente del PRO en su mensaje.

Milei, en una entrevista con Mariana Brey emitida por Telefe, sugirió que existió un acuerdo político entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri para perjudicarlo: “Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabés por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina".

De esa manera, Lospennato redobló la apuesta: “Todavía hay algo peor que mentir, que es creerse las peores mentiras. Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, no lo cree ningún argentino”.

El enfrentamiento escaló aún más cuando el propio Macri replicó el video de Lospennato con un mensaje directo a Milei: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.

LT