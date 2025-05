La caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado reavivó la tensión entre el oficialismo y el PRO. Luego de que el presidente Javier Milei acusara a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner de haber pactado para frustrar la votación, la candidata a legisladora porteña del partido amarillo, Silvia Lospennato, salió a responderle con dureza, mientras que el expresidente también lo cruzó y manifestó que los dichos del mandatario "son una alucinación seria”

“Señor presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo. Tampoco era un proyecto mío, aunque lo haya presentado por primera vez en la Argentina en el año 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde ese momento”, expresó Lospennato en un video publicado en sus redes sociales.

Un ministro de Misiones aseguró que el voto por Ficha Limpia fue para ayudar al gobierno de Javier Milei

En su mensaje, la dirigente del PRO defendió el carácter ciudadano de la iniciativa: “La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley y no salió. Yo le creí, muchos le creímos”.

La respuesta llegó horas después de que Milei, en una entrevista con Mariana Brey emitida por Telefe, sugiriera que existió un acuerdo político entre la expresidenta Cristina Kirchner y el exmandatario Mauricio Macri para perjudicarlo. “Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabés por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina", señaló el jefe de Estado.

De esa manera, Lospennato redobló la apuesta y desmintió las versiones del libertario: “Todavía hay algo peor que mentir, que es creerse las peores mentiras. Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, no lo cree ningún argentino”.

“Pero pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz, ¿sabe por qué? Porque somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción, porque somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad. Las argentinas y los argentinos no nos rendimos, no bajamos los brazos. Es con la verdad”, completó la candidata porteña.

El enfrentamiento escaló aún más cuando el propio Macri replicó el video de Lospennato con un mensaje directo a Milei: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.

Las acusaciones por la caída de Ficha Limpia

La semana pasada, el Senado rechazó el proyecto que ya contaba con media sanción de Diputados. La votación se resolvió luego de que dos legisladores cambiaran su postura a último momento, lo que terminó impidiendo la aprobación de la ley que hubiese inhabilitado a Cristina Kirchner para una candidatura en octubre.

A partir de ese resultado, se generó un fuerte cruce entre el partido amarillo y el oficialismo, a días de las elecciones legislativas porteñas, donde Lospennato encabeza la lista del PRO y competirá contra el vocero presidencial Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza. La disputa entre ambos espacios se ha vuelto cada vez más agresiva, especialmente porque comparten un electorado con perfiles similares.

Sin Ficha Limpia, Cristina Kirchner puede ser candidata: ¿Cuánto mide su imagen en la Provincia de Buenos Aires?

En ese sentido, el Gobierno acusa al PRO de haber instalado el debate de Ficha Limpia en el Congreso sabiendo que el proyecto no sería aprobado, con el objetivo de favorecer la campaña de su candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo, durante la entrevista emitida este lunes, Milei también cuestionó al espacio del expresidente por no haber firmado un compromiso previo a la sesión, en el que fijara su apoyo a la norma. Sin embargo, todos los legisladores del partido amarillo votaron a favor de la iniciativa.

Sumado a esto, el mandatario recordó que durante los 17 años de gestión del PRO en la Ciudad nunca se impulsó la Ficha Limpia, ante lo que citó declaraciones del exdiputado Emilio Monzó, quien había señalado que el tema no despertaba interés en el electorado. A pesar del revés legislativo, el libertario aseguró que insistirá con la aprobación de la normativa: “Yo lo único que sí te voy a decir es que pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar”.

