Hackers al acecho: buscan boicotear las vacunas contra el coronavirus

El grupo informático de International Business Machines (IBM) informó este jueves la presencia de ciberataques dirigidos hacia los distribuidores de vacunas contra el COVID-19. Los piratas informáticos que se jactan de cometer estos delitos buscan interrumpir la entrega de los preparados o incautar información sensible, poniendo a su merced a los laboratorios.

A través del blog de Claire Zaboeva y Melissa Frydrych, analistas de IBM en materia de ciberseguridad, pudo conocerse la puesta en práctica de una campaña global de “phishing” (suplantación de identidad) que busca atentar contra las organizaciones asociadas que tiene por trabajo mantener la cadena de frío necesaria para la vacunas contra el coronavirus.

En esta ocasión, los atacantes decidieron hacerse pasar por conocidos y/o integrantes de corporaciones, principalmente a través de correos electrónicos, para obtener datos confidenciales. En los mensajes incitaron a suministrar contraseñas o datos de identificación, luego explotados por softwares maliciosos.

La empresa farmacéutica Pfizer, en conjunto con su socio alemán BioNTech, es uno de los pocos desarrolladores del antídoto contra la enfermedad infecciosa que precisa que su vacuna no esté expuesta a temperaturas superiores a los -70° C. De no ser así, no es posible garantizar su eficacia. Actualmente, ambas empresas recibieron luz verde para la distribución del preparado en Reino Unido, lo que motivó a los hackers a tomar cartas en el asunto.

Otro de los blancos de ataque fue la dirección general de Fiscalización y Aduanas, servicio perteneciente a la Comisión Europea, así como lo fueron además compañías de energía e informática radicadas en Corea del Sur, Taiwán, República Checa, Italia y Alemania.

Hasta el momento, no se conocen las verdaderas intenciones de los piratas informáticos que perpetraron estos ataques. Mark Kedgleyc, proveedor de programas de ciberseguridad New Net Technologies, aseguró: "detrás de esto hay un entramado estatal o claras motivaciones financieras”. Sin pruebas, las acusaciones están dirigidas a países como Rusia, China y Corea del Norte.

El miércoles pasado, se dio a conocer información relacionada con ciberataques similares destinados a las empresas desarrolladoras de vacunas Johnson & Johnson, Novavax y AstraZeneca, a partir de un informe elaborado por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

jfg / ds