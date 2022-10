Una noche de terror y espanto se vivió en Corea del Sur cuando una multitud celebraba Halloween. La cantidad de personas generó que decenas fueran aplastadas y otros sufrieron paros cardíacos. El personal de emergencia y los rescatistas auxiliaron a los presentes con RCP pero muchos perdieron la vida.

Hasta el momento se han reportado 120 muertos y 100 heridos. Ocurrió en el centro de Seúl, en el barrio de Itaewon, a las 23.30 del sábado y en las cercanías del Hotel Hamilton.

Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, llamó a una reunión de emergencia y pidió a los equipos que asistan a las familias de los fallecidos.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl