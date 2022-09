Horacio Rodríguez Larreta: "No habrá reforma de la Corte, no habrá impunidad"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó este jueves 22 al oficialismo por el proyecto de ley para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y advirtió que "no habrá impunidad" para los dirigentes del kirchnerismo.

"Quiero que los argentinos se queden tranquilos: no habrá reforma de la Corte y no habrá impunidad", subrayó Rodríguez Larreta en un extenso texto que posteó en su cuenta de la red social Twitter bajo el título "No habrá reforma de la Corte. No habrá impunidad".

En ese marco, el dirigente de Juntos por el Cambio precisó: "Aunque en el Senado puedan conseguir los números para, como antes lo hicieron con la ley del Ministerio Público Fiscal y la del Consejo de la Magistratura, una vez más los vamos a frenar en diputados".

"Mi compromiso y el de todo Juntos por el Cambio es defender la República y la democracia. Y, sobre todo, vamos a defender a los argentinos profundizando el armado de un plan de gobierno serio y consistente para cambiar la historia a partir de 2023", subrayó el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires en clave electoral.

“Los argentinos tenemos claro que no negociamos ni la democracia ni la república. Queremos vivir con los valores y las reglas que la Constitución plantea, con división de poderes y con una Justicia independiente. No queremos que el Poder Ejecutivo maneje la Justicia, la presione o la quiera limitar. Son acuerdos básicos que nos permiten organizarnos como sociedad y buscar una convivencia en paz. Si no se cumplen, todo lo demás es muy difícil”, apuntó el jefe de gobierno porteño.

“El kirchnerismo no cree en esto y ahora vuelve a intentar controlar la justicia y la Corte Suprema. Y no sorprende, porque es lo que hicieron siempre que no les gustaron los jueces de turno. Pero esta vez es peor, porque muestra lo alejados que están de la realidad y los problemas de la gente. Tenemos un gobierno que en lugar de decirnos a todos los argentinos cómo va a bajar la inflación, generar trabajo, mejorar la educación o enfrentar la inseguridad, se dedica exclusivamente a su propia agenda, en sintonía con la obsesión que tiene con la Justicia. Parece no entender que el país necesita que estén enfocados y solucionando los problemas reales. Los argentinos necesitamos otra cosa, nos merecemos un país distinto”, continuó el escrito.

El proyecto que buscaba sancionar el Frente de Todos establece llevar el número de jueces de la Corte de 5 a 25 miembros. Sin embargo, los acuerdos parlamentarios hicieron que se propongan modificaciones y una de ellas es que se amplíe a 15 el número de jueces.

