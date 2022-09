"No daremos quórum" para tratar la reforma de la Corte Suprema, anticipó Lousteau

El senador nacional por el radicalismo Martín Lousteau anticipó que el interbloque de Juntos por el Cambio no dará quórum para permitir el inicio de la sesión convocada para mañana por el Frente de Todos para tratar la reforma de la Corte Suprema.

"Mañana no daremos quórum, pero si el kirchnerismo lo consigue vamos a demostrar en el recinto cómo esta reforma solo busca atender la agenda privada de la vicepresidenta" Cristina Kirchner, dijo el senador por la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con PERFIL.

El oficialismo concretó este miércoles una convocatoria a una sesión especial para mañana jueves a las 14.30 en la que se prevé analizar distintos acuerdos para el nombramiento de jueces y proyectos para modificar la conformación actual de la Corte Suprema para pasar de 5 a 25 integrantes.

Con modificaciones de último momento, el kirchnerismo dará media sanción a la reforma de la Corte Suprema

La advertencia de Juntos por el Cambio tiene que ver con que el oficialismo tiene los números justos para concretar el arranque de la reunión, por lo cual esperará a que sea el Frente de Todos el que logre sentar a 37 senadores en sus bancas para dar inicio a la discusión. Dentro de ese número, se negoció la presencia y acompañamiento tanto de Adolfo Rodríguez Saá y de Alberto Weretilneck, quienes tienen proyectos propios de reforma de la Corte Suprema, que podrían dar lugar a modificaciones al proyecto original y llevar a 15 el número final de integrantes.

Según dijo Lousteau, "no hay ninguna razón técnica ni política que pueda sustentar este proyecto desopilante que busca poner la Corte Suprema de Justicia en manos de los gobernadores peronistas. Si de verdad quisieran hacer una justicia más ágil, estaríamos debatiendo la transferencia de servicios de justicia a la Ciudad", indicó.

También se sumó a la embestida el jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri quien indicó que "si el kirchnerismo logra ampliar la Corte en la sesión del Senado será una jugada distractiva".

La convocatoria al diálogo del Gobierno no es sincera. Si quisieran acordar con la oposición para fortalecer la democracia no intentarían aprobar en el Senado a toda costa la ampliación de la Corte a 25 miembros, un disparate que sólo se explica por la búsqueda de impunidad. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 21, 2022

Tal como sucedió con otras iniciativas, el oficialismo "no tiene los votos en Diputados. Además, cada nuevo ministro de la Corte necesita 2/3 del Senado, una mayoría que no tienen ni tendrán. La Constitución nos protege de los autoritarismos", celebró.

Cabe destacar que el oficialismo todavía no pudo avanzar en la cobertura de la vacante de la ex integrante de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco porque, como dijo Negri, no reúne los consensos necesarios para concretarlo.

DM / MCP