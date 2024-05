"Houston, tenemos un diluvio": terrible tormenta deja 4 muertos y graves daños en esa ciudad de EE.UU.

Una fortísima tormenta azotó este jueves a Houston, la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, dejando cuatro muertos, enormes daños materiales, más de un millón de personas sin suministro eléctrico, en un cuadro que mezclaba torres de luz y árboles caídos, con vidrios destruidos por toda la ciudad, especialmente visibles en los imponente rascacielos céntricos.

Algunos videos en redes mostraron fragmentos de la tormeta, que castigó con ráfagas huracanadas a Houston y localidades vecinas, con daños fueron tan serios que este viernes no habrá clases, para evaluar daños en las escuelas y avanzar con las reparaciones para que puedan reabrir el lunes.

"Desafortunadamente tenemos cuatro fallecidos", señaló el alcalde John Whitmire en una entrevista concedida al canal de televisión local FOX 26.

Aunque no aclaró en qué circunstancias ocurrieron las muertes, se descuenta que fueron consecuencia "principalmente de la caída de árboles o gente atrapada en sus autos", dijo Whitmire.

Spring ISD schools/offices will be closed Friday, May 17, due to widespread storm damage and power outages throughout the Houston area, and in alignment with the city and surrounding school districts. District operations and normal school schedules will resume on Monday, May 20. pic.twitter.com/xUKzRuKlaf