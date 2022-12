La final del Mundial de Qatar 2022 fue lo más buscado en Google en los últimos 25 años, millones de personas la vieron por TV y a la cancha asistieron 88.966 espectadores. Sin embargo, una pareja no se enteró del horario y creyó que el partido era a las 16. La insólita anécdota se viralizó en las redes sociales.

“Cuando Argentina sale campeón y tus viejos se pensaban que jugaban a las 4″ fue el título de la serie de conversaciones de la joven dentista @eugeroll con sus padres que vieron una película navideña en vez del partido.

En el diálogo sale a la luz que la pareja no vio el partido y cuando se enteran de que Argentina salió campeón le dicen: “Bueno me alegro por todos, por nosotros”. “Gracias por decirme que somos campeones. No lo vi al partido, no sabíamos que jugaba antes... vimos una película con tu mamá”, cuenta el papá muerto de risa por la situación al hermano de Euge.

“Bueno mejor, no sufrí nada”, cierra el hombre. La explicación ante esto fue que el papá de Euge no quiso saber más nada de deporte después del partido contra Croacia para no enterarse de nada negativo y asumió que el siguiente partido se jugaría a las 16 como los anteriores.

“Como siempre jugó a las cuatro de la tarde bueno, como no hubo ningún comentario y tu mamá no me comentó”, concluye.

El posteo se viralizó rápidamente y ya tienen más de 266 mil me gusta y 2.3 millones de reproducciones en TikTok.

RB/ff