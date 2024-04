Medios estadounidenses afirman que Israel atacó a Irán, aunque todavía sin precisiones

Medios estadounidenses daban cuenta esta noche de un ataque con misiles de Israel a Irán, atribuyendo esas versiones a funcionarios que no identificaron, señalando que se habían escuchado "fuertes explosiones cerca de ciudad iraní de Isfahán", aunque no había todavía confirmación de ese presunto contraataque judío ni del gobierno iraní, tampoco de Israel y no había pronunciamientos desde la Casa Blanca.

ABC News dijo que "los misiles habrían sido lanzados en las últimas horas como represalia contra Irán tras la ofensiva del último fin de semana".

La televisión estatal de Irán dio cuenta a primera hora del viernes de "fuertes explosiones" escuchadas cerca de la ciudad de Isfahán, en el centro del país, y la agencia de prensa Mehr destacó que se había dispuesto la suspensión de vuelos sobre Teherán y otras ciudades.

Además, la agencia oficial de noticias Irna reportaba que las autoridades iraníes ya habían activado sus sistemas de defensa aérea en varias ciudades del país.

La localidad donde se habría registrado la explosión está ubicada cerca del Aeropuerto de Isfahán y de una base de la Fuerza Aérea del Ejército iraní, según ha informado la agencia de noticias Fars.

Por su parte, el director de comunicación del aeropuerto indicó en declaraciones a la agencia Mehr que se procedió a cancelar los vuelos a Teherán, Isfahán y Shiraz, en el sur del país.

Según la cadena de televisión ABC, un funcionario estadounidense señalo que Israel lanzó misiles contra Irán en represalia por el ataque iraní del sábado, con más de 300 drones y misiles, la mayoría de los cuales fueron interceptados por Israel y sus aliados, incluido Estados Unidos.

El ejército israelí anunció este viernes la activación de las sirenas de alerta en el norte del país, en la frontera con Líbano, después de las informaciones de "explosiones" ocurridas en Irán y Siria.

Las fuerzas armadas hebreas dijeron que no tenían "ningún comentario" a hacer sobre estos sucesos, ocurridos en medio de una escalada de tensiones entre Israel e Irán y sus aliados en Oriente Medio.

En desarrollo...

HB/CA