Jam.gg: La nueva plataforma social con videojuegos retro en línea

La plataforma Jam.gg primero pasó por una etapa de prueba en la región en 2020 y luego creció exponencialmente desde 2021. Con más de dos millones de usuarios en el mundo, Argentina, México y Perú fueron los países en los que tuvo un mayor crecimiento en lo que va del año. Los usuarios mexicanos duplicaron sus registros del año pasado en tan solo tres meses. Además, el 35 por ciento de los jugadores son mujeres. Para acceder al catálogo que incluye más de 100 títulos retro de diferentes consolas, sólo necesitas entrar a la página oficial, sí o sí desde el navegador de internet Google Chrome, ya sea a través de la pc o desde el celular y registrarte con tus datos.

Entre los juegos destacados se pueden mencionar: Metal Slug, Earthworm Jim 2, Top Racer, The King of Fighters ’98. Evolution Soccer y Windjammers y este año se sumarán Overcooked!, Moving Out y Blazing Chrome. “Más allá de la jugabilidad clásica, también hay un renacimiento de la estética: los juegos vintage, los sintetizadores retro, las máquinas recreativas, son un poco como el equivalente de los vinilos, usando una metáfora musical, para la nueva generación: hay tantos juegos geniales para redescubrir y se sorprenderán de cuánta diversión contenían los cartuchos de 8 o 16 bits”, dijo Criselda Mora, líder de QA y User Experience, al medio Infobae Latin Power.

La plataforma gratuita de gaming multijugador fue creada con un objetivo social, que se compromete a brindar la posibilidad de disfrutar tus videojuegos favoritos en compañía de amigos. Los jugadores van a poder participar en salas públicas o privadas de hasta ocho usuarios, luego de seleccionar un juego, para poder disputar partidas grupales. También sumaron la tecnología Bodyguard, la cual permite moderar los mensajes y no admite spam o el uso de expresiones ofensivas. Por otra parte, en términos de seguridad, las cámaras y los micrófonos se van a poder activar en salas privadas.

Mirá el video oficial de la nueva plataforma de videojuegos retro:

Además, el touchpad aplica en todos los juegos, lo que significa que no hay limitaciones a la hora de jugar desde el celular y cuenta con soporte para la mayoría de los controles que detecta la pc. En lo que respecta al futuro de la plataforma y la expansión de su extenso catálogo, van a incorporar más títulos y géneros, como así también juegos de mesa, juegos de fiesta modernos, modos divertidos para títulos famosos y más producciones originales. “Ya que nuestra obsesión es conseguir que la gente pase el rato y juegue, creemos que los teléfonos son el dispositivo preferido. Empezaremos a añadir más funciones adaptadas a los móviles”, concluyó Mora.

En PEEK Latam te traemos las novedades más importantes de la comunidad gaming y del streaming.