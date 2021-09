Juan Manzur pidió licencia y Osvaldo Jaldo asume como gobernador en Tucumán

El gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo se reunieron esta mañana en la Casa de Gobierno de Tucumán para avanzar en un posible acuerdo político y acordaron que el primero tome licencia para asumir como jefe de Gabinete y el segundo asuma la titularidad del ejecutivo tucumano.

Manzur y Jaldo lideran dos líneas internas del peronismo que compitieron en Tucumán en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El vice, que se mantiene en el segundo lugar de la fórmula para la gobernación tucumana desde la época del ex gobernador José Alperovich, intentaba asumir como gobernador ante el nuevo destino de Manzur en la jefatura de Gabinete.

Finalmente lograron un acuerdo y Jaldo desmintió que le hayan ofrecido un cargo a nivel nacional para que no asuma al cargo de gobernador provisorio. “Todas esas cosas que se dijeron son trascendidos de la prensa”, sostuvo el vicegobernador.

Juan Manzur vs. Osvaldo Jaldo: la pelea por el poder en Tucumán que complica a Alberto Fernández

"​Voy a hacerme cardo del Poder Ejecutivo. Queremos llevar tranquilidad a todos los tucumanos, que las instituciones funcionan a pleno Sin duda vamos a producir cambios en la mesa de Cámara. Vamos a unir los dos bloques, que es lo que corresponde. Creo que nuestro gobernador tiene que irse lo más tranquilo y fortalecido posible. Las diferencias más gruesas han quedado aclaradas y estamos actuando en consecuencia", afirmo Jaldo en La Nación TV.

Los movimientos en Tucumán tras el pacto entre Manzur y Jaldo

Tras la tregua en el encuentro entre los principales dirigentes de la provincia del norte habrá una serie de movimientos en la conducción del poder político. La Legislatura de Tucumán convocó a una sesión de última hora en la que se aceptará el pedido de licencia por parte de Manzur. Tras ello, el hasta hoy gobernador tucumano volará a Buenos Aires para asumir como jefe de gabinete, junto al resto de ministros que se incorporan a la primera línea del gobierno nacional.

Jaldo anunció también que los dos bloques peronistas en la Legislatura de Tucumán se van a unir conformando un mismo espacio, en otro gesto de unidad. "Seguramente las diferencias mas gruesas han quedado aclaradas y estamos obrando en consecuencia, ha sido una reunión muy positiva", señaló Jaldo en una conferencia de prensa improvisada ante una gran cantidad de medios de comunicación de Tucumán que habían seguido la definición con expectativas.

De esta forma Jaldo se convertirá en las próximas horas en el nuevo gobernador de Tucumán, luego de acompañar en el segundo lugar durante sus gestiones a José Alperovich y al propio Juan Manzur. "La provincia de Tucumán, como nunca en la historia, va a tener un jefe de gabinete", destacó Jaldo llevando tranquilidad por un lado y expresando satisfacción por la meta conseguida.

El sucesor que decían que lo destruiría todo

También dirigió unas palabras al presidente Alberto Fernández, con quien reconoció no había tenido muchas oportunidades de dialogar. "Debo agradecerle el trato al presidente, quien se comunicó conmigo para contarme sus decisiones", expresó Jaldo, negando que le hayan ofrecido un puesto en el Ejecutivo nacional a cambio de que deje la gobernación en hombres de mayor confianza de Manzur. La presidencia del Banco Nación había aparecido como "moneda de cambio" en esas versiones, que el nuevo gobernador de Tucumán negó. "De ninguna manera me llamaron para no asumiera", sostuvo Jaldo.



