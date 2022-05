La encuesta que preocupa a todos: ¿quiénes son los políticos que tienen la mejor y la peor imagen?

A pesar de que todavía falta para las elecciones presidenciales del 2023, son muchos los funcionarios y espacios políticos que ya empezaron a encarar el tema y tomaron cartas en el asunto para tratar de mejorar su imagen de cara al electorado.

En su nueva encuesta, la consultora Giacobbe aporta números a la cuestión y expone en qué estado de aprobación, o desaprobación, se encuentra la imagen de los diferentes espacios, sobre todo el oficialismo y la oposición.

“¿Cuál es su posición respecto al Frente de Todos?” fue una de las preguntas que sacó a la luz la disconformidad existente para con el oficialismo. Así, un 23% respondió que espera que gane las elecciones nuevamente y otro 13,6% se mostró desinteresado por los próximos comicios, mientras que un 63,2% afirmó que espera que pierdan.

Más de la mitad de los encuestados espera que el Frente de Todos pierda las elecciones.

Los datos son consecuentes con el panorama actual del Frente de Todos, donde ningún dirigente logra destacarse. La crisis profundizada por la pandemia y la mala actualidad económica, sobre todo en torno a la alta inflación y los bajos salarios, provoca que ningún oficialista tenga imagen positiva neta.

El informe sobre la opinión pública se encargó de relevar quiénes tenían la peor y mejor imagen entre ocho referentes políticos, concretamente de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Precisamente, los encuestados fueron consultados sobre la interna en el Gobierno y quién sería el culpable del tenso escenario político. Ante esta pregunta, un 43,8% consideró que “la culpa es de Cristina, que quiere manejar a Alberto”, un 21,9% culpó a Alberto “por estar gobernando mal”, otro 19% señaló que las diferencias entre ambos no son importantes y el 14,9% restante aseguró que la interna entre ambos no existe. Un 0,4%% no respondió al respecto.

Un 43,8%, cerca de la mitad de los encuestados, responsabiliza a Cristina Kirchner por querer "manejar" a Alberto y provocar la ruptura del Frente de Todos.

En la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio se ilusiona con llegar a la presidencia en 2023 ante los problemas económicos del Gobierno actual, pero eso podría suceder de formas inesperadas. Es que los dirigentes de ese espacio mejor posicionados son "outsiders" o incluso personas que no integran formalmente la alianza opositora, aunque coincidan en muchas posturas.

Ocurre que la mejor imagen en esta oportunidad se la llevó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con un 46,3% de valoración positiva, un 31,4% de valoración regular y 20,9% regular. A ella la siguió el diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, con una imagen del 41,7% positiva, 31,3% negativa y 20,9% regular.

Los candidatos "tradicionales" de la oposición se ubican en los puestos intermedios. El ex presidente Mauricio Macri tiene con una valoración del 38,6% positiva, 41,4% negativa y 19,2% regular, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, obtuvo una imagen positiva del 25,2%, una negativa del 38,1% y el 30,7% restante en valoración regular.

Los peores resultados se dieron en el Frente de Todos, donde el presidente Alberto Fernández se llevó una valoración negativa del 72,5%, un 14,6% regular y, finalmente, un 12,6% positiva. Al mandatario le siguió su vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien tuvo una imagen negativa del 71,1%.

