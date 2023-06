La investigación por el posible femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco donde está acusada la familia Sena continúa siguiendo distintas hipótesis, entre ellas la que afirma que a su suegra, Marcela Acuña, se le habría “ido la mano”. En simultáneo, sonaron los nombres de Fernando Burlando y Miguel Ángel Pierri como posibles representantes legales de la querella. Gloria Romero, madre de la joven, habló sobre esto y además relató que recibió amenazas.

Este viernes por la noche el fiscal Jorge Cáceres Olivera brindó una conferencia de prensa a los medios donde detalló novedades sobre el caso que sacude a la provincia gobernada por Jorge Capitanich. “Hubo una disputa doméstica”, aseveró el letrado sobre lo que habría disparado el posible asesinato.

La última imagen de Strzyzowski fue captada por una cámara de seguridad el viernes 2 de junio por la mañana, cuando se la ve ingresando al domicilio de los padres de su esposo César Sena. Los registros marcan que nunca salió de allí y por eso quedaron inmediatamente detenidos su pareja, Acuña y Emerenciano Sena, un dirigente social con peso político y relación con el actual gobernador.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña

De acuerdo al fiscal, a la madre de César Sena “se le pudo haber ido la mano”, aunque no confirmó que así fuera. Este año, Acuña se había presentado como precandidata a intendenta de Resistencia. Sin embargo, conocidos los hechos, el peronismo decidió quitar su lista de la competencia electoral que se celebrará este domingo 18 de junio.

Luego de una semana intensa de indagatorias, Cáceres Olivera volvió a insistir con que el posible móvil del hecho habría sido económico y agregó que “todos los detenidos son sospechosos y responsables de la participación, desaparición y posterior muerte de Cecilia”.

Esta mañana, un equipo de forenses de Córdoba arribó a Chaco para peritar una serie de huesos quemados y concluir si se trata de la mujer que es intensamente buscada.

César Sena y Cecilia Strzyzowski

Burlando y Pierri, los abogados que sonaron como posible parte de la querella

En las últimas horas comenzaron a correr diversas versiones sobre la incorporación de los reconocidos letrados mediáticos Miguel Ángel Pierri y Fernando Burlando como parte de la querella.

Este 16 de junio a las 22.05 de la noche, Pierri (que defendió al portero femicida Jorge Mangeri en el caso Ángeles Rawson, entre otros), escribió en su cuenta de Twitter que se había reunido con la madre de Cecilia junto a otros abogados que forman parte de su equipo de delito contra la vida. “Estamos evaluando pasos futuros”, sostuvo.

El jueves por la noche, sin embargo, Gloria Romero había expresado que no contaría con ninguno de los dos patrocinios. “Yo no tenía plata para pedir un abogado y Karina nos está patrocinando. Ni el doctor Pierri, ni el Burlando me van a representar. Yo les agradecí cuando se comunicaron conmigo, pero mi abogada no estaba de acuerdo y no voy a pasar por encima de ella”, le dijo a TN.

Miguel Ángel Pierri

La referencia de la madre de Cecilia Strzyzowski fue a Karina Gómez, tía de la joven y además abogada penalista. Junto a ella se sumó el letrado Juan Arregui.

Amenazas a la madre de Cecilia Strzyzowski

No es la primera vez que Gloria Romero, quien expuso el caso en diferentes medios de comunicación, explicó que tiene miedo de lo que pueda pasarle ante la cercanía con el poder que tiene la familia Sena.

Es por ello que en las últimas horas se conocieron amenazas y amedrentamientos que sufrió, uno de ellos muy contundente: "Acordate que tenés otra hija más", le gritaron en la calle. La mujer también contó que sufrió situaciones de intimidación con motos que iban y venían.

Una relación tóxica, desaparición y posible femicidio: las 10 claves del caso de Cecilia Strzyzowski

Este sábado en diálogo con distintos medios, la mujer aseguró que pudo "dormir tranquila" porque la policía apostó un móvil en la puerta de su casa.

La declaración del casero de los Sena

Esta semana se conoció una nueva versión que solventa la hipótesis del femicidio por parte de César Sena y su familia. Se trató de la indagatoria realizada a Gustavo Melgarejo, quien trabajaba como casero en una chanchería de la familia.

El hombre aseguró que vio a Cecilia llegar amordazada y atada arribando en un auto al lugar. Junto a ella estaban Sena, un colaborador cercano a la familia llamado Gustavo Obregón y otros dos individuos.

"Ni bien llegaron me pidieron una pala y me dijeron ‘Si hablás vas a ser el próximo'", resumió en una frase el casero sobre lo sucedido. Incluso dijo que el cadáver podría estar a 50 kilómetros del lugar, donde versiones indicaban que habría un basurero.