Yésica Soler y Noha Méndez, su hijo de dos años, habían subido al vuelo 1782 de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza rumbo a Resistencia. El destino final no era la capital de Chaco, sino aterrizar, cruzar el río Paraná y llegar a la ciudad de Corrientes para reencontrarse con sus familiares que los esperaban ansiosos después de varios meses en la ciudad de Buenos Aires atravesados por el tratamiento de la leucemia.

El nene tenía dos años en los que había luchado "como un guerrero" en palabras de su madre. Su enfermedad había atravesado la realidad de una familia que ahora esperaba ansiosa el reencuentro.

El vuelo había despegado a tiempo, a las 14.25 horas de este miércoles 13 de julio, y viajaba con sus asientos ocupados casi en totalidad. Habían pasado cerca de 30 minutos del despegue cuando Yésica comenzó a notar que su bebé no estaba bien, y que experimentaba una crisis.

Tragedia en un vuelo de Aerolíneas Argentinas: un nene de 2 años se descompensó y no pudieron salvarlo

Desesperada, lo primero que hizo fue pedirle auxilio a la tripulación. Las azafatas no dudaron en pedir por altavoz la presencia de un médico y la situación se comenzó a agravar a medida que pasaron los minutos.

Como faltaba mucho para llegar, el piloto decidió hacer un giro a la altura de Gualeguaychú y volver hacia Buenos Aires, donde ya se alistaba un equipo de médicos para atenderlo de urgencia apenas la aeronave tocara tierra. Eso, según informaron desde Aerolíneas Argentinas, ocurrió a las 15.26 horas, pero para esa altura ya no había tiempo, las maniobras de RCP no habían alcanzado y el nene estaba sin vida.

Qué dijo la madre

"Tanto miedo tenía de que me dejes y mirá donde estamos mi niño. La verdad que sos un guerrero. Gracias por tu gran amor que nos diste. Te voy a extrañar tanto. Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban", escribió en Facebook la madre del nene horas después del episodio.

"Dame fuerzas para no dejarme caer por tus hermanos que ellos me necesitan más ahora que sufren tu partida. Qué más decirse si se que no voy a dejar de recordarte a cada minuto que pase. Gracias por tanto y perdón por no hacer nada mi amor", agregó.

La mujer contó en televisión que la idea era volver a su Corrientes natal para continuar el tratamiento y volver periódicamente a la ciudad de Buenos Aires para que los médicos del Hospital Garrahan traten su leucemia. "Nos íbamos a quedar ahí y venir cada dos meses a un control", dijo Yésica Soler a TN.

Noha era el menor entre dos hermanos y dos hermanas, y había nacido el 10 de diciembre del 2020, cuando la pandemia de coronavirus llevaba menos de un año en la Argentina y comenzaban las primeras flexibilizaciones.

Según se supo, durante el tratamiento, el padre del nene había viajado a Mar del Plata para trabajar como empleado del puerto y poder solventar los costos del tratamiento.

Burlando, presente en el vuelo

El vuelo en que viajaba llegó con carácter de emergencia. Y la situación conmocionó a los más de 150 pasajeros que estaban en el vuelo, entre ellos el abogado Fernando Burlando, que viajaba a Chaco para seguir de cerca del caso por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

"Bueno, habíamos salido en un vuelo de Aerolíneas para Resistencia, Chaco. De golpe, no menos de media hora de viaje, hubo una revolución y nos avisan que una criatura lamentablemente tenía problemas de salud y eso hizo que tengamos que volver a Aeroparque. Seguramente con la desgraciada noticia de una criatura que estaba muy mal, médicos ni bien aterrizamos estuvieron presentes", dijo el abogado en un video subido a su Instagram.

ASV/LT