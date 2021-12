Madre de Lucio Dupuy apuntó contra el padre del menor asesinado: "El término de víctima no le queda bien"

Magdalena Espósito Valenti —la madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa— rompió el silencio en el marco de una audiencia judicial y apuntó contra Cristian Dupuy, el padre del menor: "Quiero aclarar que el término de víctima al progenitor (de Lucio) no le queda nada bien", según informó TN.

A Espósito Valenti, imputada por homicidio agravado por el vínculo, se le permitió expresarse en la audiencia frente al juez Daniel Ralli. Allí decidió utilizar la oportunidad para dirigirse hacia el padre de su hijo, y este detalle fue revelado por Mario Aguerrido, abogado que representa la querella.

En ese contexto, Ralli la interrumpió asegurando que la imputada de 24 años "no se refería al tema por el que fue convocada la audiencia", según palabras de Aguerrido. "El juez le advirtió que solo podía emitir una manifestación relativa a este trámite", añadió el abogado.

"Abatidas y angustiadas": las acusadas del crimen de Lucio se anotaron para terminar el secundario en la cárcel

En la audiencia estuvo también la pareja de Valenti, Abigail Páez, acompañada de su abogada Silvina Blanco. Por su parte, Valenti se presentó con su defensor, Pablo de Biasi.

Durante lo que duró la audiencia, la familia paterna de Lucio pidió que ambas imputadas se mantuvieran incomunicadas pero esta solicitud fue rechazada por el juez. Ambas están alojada en el Complejo Penitenciario 1 de San Luis pero en diferentes pabellones y solo pueden hablar a través de las rejas. Esta decisión judicial será motivo para que Aguerrido impugne, según adelantó en diálogo con Télam.

El abogado del padre de Lucio impugnará la decisión judicial de que ambas mujeres continúen comunicadas.

Lucio Dupuy: el padre de la víctima analiza denunciar al Estado

A ese medio, el abogado de Cristian Dupuy aseguró que pedirá agravar la calificación a "crimen de odio de género". Además, manifestó que se analiza la posibilidad de hacerle una denuncia al Estado: "Analizamos denunciar ante la Justicia las responsabilidades de diferentes áreas del Estado, debido a omisiones que pudieron haber evitado la muerte del niño".

El letrado sostuvo: "La familia quiere que se investigue el rol de cada una de las áreas del Estado que intervinieron y no denunciaron, como la de Salud. Entiendo que el protocolo ante la intervención con un menor no establece que la situación queda sujeta al criterio del médico, sino que se tiene que denunciar la situación objetiva, que es que un menor ingresa traumatizado. Se denuncia, se informa y el área de Minoridad averigua si fue un accidente o una situación de maltrato; eso no se hizo".

El video de Lucio Dupuy que demuestra los maltratos que sufría

"Hubo grandes omisiones del sistema, del Estado, desde la entrega de la tutela del menor hasta el final del pequeño que se podría haber evitado, hay responsabilidad penal de la asesora de menores, de la jueza que intervino en el otorgamiento de la tutela del menor a su madre - Ana Pérez Ballester- porque degradaron el interés supremo del niño, por eso esperaremos a que esto se investigue, que actúen los organismos competentes y sino seremos nosotros los que quizás pidamos un juicio político o una corrección disciplinaria", concluyó.

MM/ff