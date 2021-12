Crimen de Lucio Dupuy: la mamá y su pareja fueron golpeadas en el penal de San Luis

La mamá de Lucio Dupuy, Magdalena Esposito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, fueron golpeadas por otras reclusas este miércoles 1 de diciembre tras su ingreso al penal de San Luis, con motivo en el brutal asesinato del joven de 5 años en La Pampa.

Producto del ataque, y por su propia seguridad, Valenti y Páez debieron ser alejadas de las demás internas. Asimismo, las agresiones se dieron tras conocerse los resultados de la autopsia del pequeño que perdió la vida el viernes 26 de noviembre.

A partir el informe entregado al equipo especial de fiscales, pudo conocerse que el chico sufrió golpes de puño y patadas. Junto a ello, el resultado de la necropsia también habría indicado que tenía signos de abusos sexuales de vieja data y recientes.

Abigail Páez y Magdalena Esposito Valenti, las mujeres acusadas de asesinar a Lucio Dupuy.

Durante la jornada hizo su descargo la mamá de Abigail quien, en diálogo con Radio LU100 de La Pampa, dijo que su hija "no existe más" para su familia, que se "cavó su propia tumba" al no haberles hecho "caso" y pidió "justicia" por el nene.

"Desde el viernes a la noche, mi vida se convirtió en una pesadilla. Abigail no existe más para nosotros, justicia por Lucio", aseveró Érica Frydlender entre lágrimas, para luego remarcar que su hija "era buena, pero se transformó en otra cosa".

Sin embargo, insistió en que dicho cambio no se dio por decisión propia sino que, más bien, fue por decisión de la madre de Lucio. "Magdalena hizo un trabajo fino con la cabeza de Aby, que ella no mataba ni una mosca. Aby siempre fue dócil, rebuena", dijo.

Caso Lucio Dupuy: los polémicos tuits de Abigail, la novia de la madre del menor asesinado

De la misma manera que lo denunciaron los abuelos paternos de Lucio, Frydlender admitió: "Nosotros no íbamos a la casa de Abigail hacia casi un año. No íbamos porque nosotros de acá con Magdalena hace mucho que no queríamos tener trato con ella".

"Hace un mes quise que Lucio se quede conmigo. Yo discutí con mi hija, ella me planteó que Magdalena quería volverlo a darlo al y yo se lo pedí. Me dijo que Magdalena no lo quería al nene. Nosotros lo amábamos. Él amaba estar acá", agregó.

En ese sentido, añadió: "La mamá de Magdalena me dijo a mí el viernes cuando nos cruzamos en la comisaría que ella estaba tranquila porque Abigail cuidaba de Lucio y se querían, sabía que Magdalena no lo sabía cuidar a Lucio".

Finalmente, en los últimos tramos de la entrevista, la madre de Abigail señaló: "Todo el mundo ha hecho locuras por amor, pero esto no, esto es una aberración. Queremos justicia por Lucio, si tienen que pagar, que paguen las dos. Que se pudran".

JFG / ds