Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, contó este martes 3 de enero que hoy miércoles presentaría una denuncia penal en la Justicia por una presunta violación a la Ley de Inteligencia por parte de los periodistas Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá, quienes publicaron en Clarín y La Nación ,respectivamente, una serie de artículos en los que denunciaron la supuesta existencia de una "mesa militar de espionaje" en la AFI.

Esta denuncia por “revelación de secretos políticos y militares” en las dos versiones que prevé el Código Penal para esa figura, dolosa y culposa, que ya fue presentada y en la que también se incluyó a los medios mencionados anteriormente, es porque las notas publicadas daban cuenta de la existencia de un entramado en el que también vinculaban al extitular del Ejército César Milani.

La respuesta de Daniel Santoro

En ese marco, uno de los primeros en expresarse fue Santoro. Consultado por PERFIL, el comunicador dijo: "Es una denuncia para tratar de censurar a Joaquín Morales Solá, a La Nación, a Clarín y a mí por este pedido de informes que hicieron legisladores de Juntos por el Cambio. Lo que informé fueron las preguntas que hicieron estos legisladores".

Daniel Santoro

"El sábado conseguí que me contaran qué decía el pedido de informes. El domingo, antes de publicar, como corresponde la buena práctica periodística, llamé al vocero de la AFI para tener una respuesta y, para mí sorpresa, antes de la respuesta de la AFI sale el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, a insultar a Joaquín Morales Solá y a mí por Twitter", añadió Santoro, haciendo referencia a un tuit de Moreau que rezaba: "Que poca imaginación. Después de la fallida nota de Morales Sola para tratar de blindar a D'Alessandro por sus bochornosas conversaciones sobre coimas y como fabricar pruebas falsas Clarin (Santoro de por medio) repite la operación sobre un pedido de informes de JxC que fue contestado por la AFI hace días desacreditando ese guión propio de James Bond. Quieren inventar un supuesto espionaje estatal para encubrir a la banda de Lago Escondido. Si Santoro quiere bajar a los 'sótanos de la democracia' q hable con D'Alessio, Macri o Larreta. Son expertos” (SIC).

Agustín Rossi denunciará a dos periodistas y dos medios por violar la Ley de Inteligencia

Acto seguido, el periodista de Clarín aseveró que lo que hizo fue "el trabajo periodístico". "Tengo el derecho de informar lo que preguntan legisladores nacionales, como Cristian Ritondo o Alfredo Cornejo. Ellos estaban haciendo preguntas sobre un delito y no hay secreto de Estado que valga", sumó.

Contundente, esgrimió: "No he violado ninguna ley ni nada por el estilo, sino que he hecho mi trabajo de informar consultando fuentes parlamentarias por un lado, y llamando al vocero de la AFI por el otro".

En esa línea apuntó los cañones contra el kirchnerismo: "Es otra forma de presión en contra del periodismo profesional e independiente".

Agustín Rossi negó que haya una "mesa militar de espionaje" en la AFI

Al ser consultado por la respuesta del vocero de la Agencia Federal de Inteligencia, Santoro explicó que éste le respondió, pero luego de la embestida de Moreau en su contra por las redes sociales. "Yo esperé dos o tres horas la respuesta del vocero, pero como no me había contestado, publiqué la nota", aclaró.

Sobre el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia y el pedido de informe de Juntos por el Cambio opinó que debe contestar las preguntas sobre la existencia de una supuesta "mesa militar" en la AFI en vez de "insultar a periodistas".

Por último, cerró asegurando que se siente "agraviado e impresionado por una medida de este tipo".

La respuesta de Joaquín Morales Solá

Contactado por PERFIL por la denuncia que Agustín Rossi realizó en su contra, el periodista de La Nación y conductor de Desde el llano (TN), declaró: "No voy a hablar hasta conocer la denuncia".

Joaquín Morales Solá

La denuncia a Rodis Recalt, periodista de revista Noticias

PERFIL también se comunicó con Rodis Recalt para que contara las dos denuncias que recibió por haber expuesto nombres de agentes de inteligencia. "Me denunció Oscar Parrilli en 2015 y Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en 2018", explicó.

"La denuncia de 2018 fue en la que después me mandaron a seguir con la banda de los SuperMario Bros, quienes hicieron maniobras de espionaje ilegal también contra Hugo Alconada Mon, a (Horacio Rodríguez Larreta)", agregó el periodista.

Recalt aseveró que en ningún momento quebrantó la Ley de Inteligencia: "Yo no tenía el deber de guardar secreto de Estado. El deber de guardar secreto de Estado lo tenía la gente de inteligencia que trabajaba para el Estado. El problema no soy yo, sino el que me filtra la información".