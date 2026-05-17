La tapa de Diario PERFIL del domingo 17 de mayo de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.139 del Diario PERFIL, de este domingo 17 de abril de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Negocios junto a Karina: quién es Mara Gorini, la asesora especial de El Jefe. Mara Gorini, la mujer que administra los silencios y caprichos del Jefe, está bajo la lupa judicial a causa de una licitación millonaria en Tecnópolis y otros contratos con el Estado.

El RIGI no logró nuevas inversiones y solo benefició a las que ya existían. El régimen estrella del Gobierno reúne proyectos por más de US$ 64.000 millones, pero la mayoría pertenece a compañías que estaban operando en el país antes del arribo de Milei. Petróleo, gas y minería concentran la atención, con bajo impacto permanente en empleo y fuerte protagonismo de gigantes como YPF, Techint y Glencore.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vaca Muerta promete una lluvia de dólares y puede blindar al próximo presidente.

Orden y más Policía. Jorge Macri redobla la apuesta.

Falta de fondos y soldados empobrecidos en las FF.AA.

Žižek. El filósofo esloveno analiza, en exclusiva para PERFIL, el ascenso del coronel Roman Gofman, nuevo jefe del Mossad.

Cuba. Sin petróleo, con el sistema eléctrico en ruinas y una economía debilitada, el gobierno de la isla aceptó dialogar con la CIA.

Brasil. Lula presentó un programa contra el crimen organizado, en un intento de contrarrestar el avance del narcotráfico.

Caso Loan. Casi dos años después, la Justicia volverá a caminar los mismos senderos desde aquel almuerzo del 13 de junio de 2024.

Un usuario atribuido a Menem criticó a Caputo y desató una guerra digital.

River a la final: le ganó 1-0 a Central. El equipo de Coudet mereció el triunfo.

Renovado furor por las figus del Mundial. Un ritual que se repite cada cuatro años.

De un show de prensa cada tres días a solo uno por mes. Ocaso de un vocero que ya no comunica. Frecuencia en las conferencias de Adorni.

Escriben en esta edición:

García, Burgueño, Calvo, Manes, González, Duran Barba, Costa, Sinay, Heller, Castro y J. Fontevecchia.