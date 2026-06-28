La tapa del Diario PERFIL del domingo 28 de junio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.151 del Diario PERFIL, de este domingo 7 de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Fin de las excusas: renunció Adorni. Tres meses y medio de escándalo patrimonial terminaron con la salida del exjefe de Gabinete. Javier Milei lo sostuvo hasta último momento –incluso desde España, el viernes–, pero la presión interna, con Karina Milei como eje, resultó insalvable. Investigado por enriquecimiento ilícito, con bienes y fondos sin blanquear, el exfuncionario invocó el hostigamiento y el daño a su familia para justificar su salida. Fría despedida de Patricia Bullrich.

Cristian Ritondo, la piedra en el zapato del PRO. Fue el principal defensor de Adorni en el Congreso porque su esposa también tiene propiedades sin declarar en Miami.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santilli. Mañana se dará a conocer el sucesor del funcionario que se va.

Los billetes de insaurralde estaban termosellados y eran de “cara grande”.

Jeff Bezos produjo una película con Sam Altman y luego la canceló.

Salud mental. Crecen las patologías y el Gobierno invirtió el equivalente a una jubilación por mes para tratamientos.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Carl Öhman: ¿qué pasa con nuestros datos en internet luego de la muerte?

El peronismo sigue en pie de guerra.

Acupuntura. En el Hospital Veterinario de la UBA aplican esa técnica y terapias alternativas para atender a las mascotas.

Réplicas y saqueos complican los rescates en Venezuela.

Colapinto. Tuvo una floja clasificación y largará en el puesto 16 por un error que cometió al frenar tarde durante la Q1.

Argentina ganó con más magia de Messi .

El club de las grandes petroleras internacionales no entra en Vaca Muerta.

Escriben en esta edición:

Calvo, Burgueño, Castro, Fara, Fidanza, Balza, Piro, Sinay, Heller, Negri, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB

