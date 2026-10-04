La tapa del Diario PERFIL del domingo 4 de octubre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.179 del Diario PERFIL, de este domingo 4 de octubre de 2026, un número acompañado por cuatro suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

El círculo rojo ya sondea al peronismo ante las dudas por la reelección de Milei. Frente al desgaste del plan económico y la incertidumbre sobre las opciones del Presidente, los principales ejecutivos del país iniciaron contactos discretos con referentes del peronismo. La preocupación del establishment pasa por asegurar garantías de gobernabilidad, seguridad jurídica y disciplina fiscal teniendo en cuenta un eventual cambio de ciclo político, al tiempo que exploran alternativas dentro del espacio libertario que permitan dar continuidad al modelo sin sobresaltos.

Lula y Bolsonaro parten Brasil en dos y la región contiene el aliento. El presidente lidera por cinco puntos, aunque todo puede suceder. Está en juego la relación con Washington y con Beijing.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las compras en los supermercados cayeron un 15 por ciento en tres años.

CFK y la ONU. El comité de derechos humanos entra en la etapa de definiciones.

Presupuesto 2027 y salud mental: las quejas de los veteranos de Malvinas

Ley de tierras: la oposición suma apoyos inesperados para voltear al DNU 70/23.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Leah Aronowsky: cómo se modificó en EE.UU. el modo de pensar el cambio climático.

Miles de fieles marcharon a Luján bajo la lluvia.

Crisis inmobiliaria. Miles de personas marcharon ayer en España para exigir medidas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Bienestar. Un relevamiento de Udesa y OSDE encontró una Argentina dividida: empate entre satisfechos e insatisfechos.

Ciencia criminal. Un error en el manejo de la evidencia sirve ahora para guiar con más certeza a fiscales, peritos e investigadores.

Dario Amodei, confundador de Anthropic. El CEO de IA que desorienta a Wall Street y a Trump.

Ricardo Darín en la piel de un psicoanalista muy particular. Junto al director Hernán Goldfrid.